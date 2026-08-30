O efeito Trump: eleições adicionam novos riscos às ações que o governo possui

Publicação foi feita na rede social Truth Social e não trazia legenda. — Foto: Reprodução

(Bloomberg) — Traders lucraram muito no último ano seguindo o presidente Donald Trump enquanto o governo dos EUA persegue uma estratégia sem precedentes de assumir participações acionárias em empresas de capital aberto.

Mas com as eleições de meio de mandato profundamente polarizadas se aproximando e pesquisas sugerindo que o Partido Democrata provavelmente conquistará a maioria em pelo menos uma das casas do Congresso, estrategistas de mercado veem riscos crescentes de que as posições acionárias do governo enfrentem escrutínio em Washington e nos tribunais. E isso pode reverter grande parte do impulso que impulsiona essas ações.

“Há uma espécie de abordagem intervencionista que ainda não foi totalmente litigada e mediada no sistema americano”, disse Matt Gertken, que lidera a análise geopolítica e política dos EUA para a BCA Research. “Então, haverá altos e baixos nesse processo.”

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Não há dúvida de que o envolvimento do governo elevou os preços das ações de muitas das empresas nas quais assumiu participações. A tendência desencadeou uma corrida entre investidores, especialmente traders de varejo, para identificar investimentos potenciais antes que fossem anunciados, já que a escolha correta praticamente garantia pelo menos um salto inicial e apontava para um potencial de alta de longo prazo.

As ações da Intel Corp. dispararam mais de 300% no ano desde o relato inicial de que o governo Trump estava em negociações para assumir uma participação acionária na fabricante de chips. A MP Materials Corp. subiu 87% desde julho passado, quando o Departamento de Defesa fez um investimento de capital de US$ 400 milhões na startup de minerais de terras raras. E a Trilogy Metals Inc. ganhou 73% desde outubro, quando o governo dos EUA concordou em assumir uma participação de 10% na empresa canadense de exploração mineral em um acordo que incluía a aprovação de um projeto rodoviário no Alasca essencial para acessar áreas onde a empresa possui direitos de mineração.

No entanto, esses números vieram em grande parte em surtos. As ações americanas da Trilogy Metals saltaram de US$ 2,09 por ação para uma alta de US$ 10,60 em poucos dias após o anúncio do acordo, mas rapidamente perderam esses ganhos e agora estão sendo negociadas a US$ 3,62. A MP Materials disparou mais de 150% em cinco semanas após o governo assumir uma participação, mas caiu quase 27% no ano desde então.

A Intel é um caso ligeiramente diferente porque também está envolvida na mania por ações de chips, já que os gastos com inteligência artificial criam uma demanda extrema por semicondutores. A ação subiu de forma constante à medida que os lucros melhoravam, atingindo o pico em junho, depois que Trump disse que a Apple Inc. trabalhará com a empresa para projetar e produzir semicondutores nos EUA. Mas caiu 37% desde então, o quinto pior desempenho no Índice S&P 500 nesse período.

Parte do ceticismo em torno da Intel envolve um processo de acionistas contra o conselho da empresa, o Departamento de Comércio dos EUA e o Secretário de Comércio Howard Lutnick, buscando desfazer a posição de propriedade do governo. Se for bem-sucedido, os investidores terão que avaliar a durabilidade de toda a carteira do governo.

“É realmente o investimento do governo que virou o jogo, e é certamente o que eu acho que é um fator para manter a ação onde está agora”, disse Mark Malek, diretor de investimentos da Siebert Financial, que possui ações da Intel. “Se você tirar isso, a pergunta é: o que acontece então? É por isso que não aumentamos nosso investimento em nada.”

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A preocupação mais convencional sobre as ações é o ambiente altamente partidário em DC. Se os democratas conquistarem o controle do Senado ou da Câmara dos Representantes, eles podem realizar audiências e intimar testemunhas. A senadora democrata Elizabeth Warren, que está na fila para presidir o Comitê Bancário do Senado se o partido vencer a câmara, já escreveu a Lutnick questionando o investimento na Intel. E os líderes do partido estão preparando o terreno para investigar empresas com laços com o governo Trump e a família do presidente.

Os democratas “vão querer atacar o presidente com a maior frequência possível pelo maior tempo possível”, disse Henrietta Treyz, cofundadora da empresa de pesquisa Veda Partners.

Ela espera que comitês controlados pelos democratas convoquem executivos corporativos e autoridades do governo ao Capitólio, criando riscos para as marcas e preços das ações das empresas. “Essa é uma das conclusões mais importantes para os investidores agora”, disse Treyz.

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A Intel, a Trilogy Metals e outra beneficiária de investimento, a USA Rare Earth Inc., declinaram comentar. A Trilogy citou o processo de fechamento de seu acordo com o governo. O Departamento de Comércio e outras empresas mencionadas nesta reportagem não responderam aos pedidos de comentário.

Os riscos para os investidores decorrentes de litígios podem ser ainda maiores do que as eleições. O processo de acionistas da Intel argumenta que o Chips Act não dá ao governo autoridade para exigir uma posição acionária como condição para receber uma subvenção. Alega que o acordo foi uma violação dos deveres fiduciários do conselho e equivale a uma apreensão “extorsiva”.

Lutnick pediu ao tribunal que rejeite o caso, dizendo que o acordo foi autorizado pela lei federal e é importante para a base industrial de defesa dos EUA. O CEO da Intel, Lip-Bu Tan, e outros membros do conselho também entraram com pedidos para rejeitar o caso.

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“Se os tribunais decidirem que o Chips Act não dá ao Departamento de Comércio autoridade para fazer o que fez com a Intel, isso terá amplas ramificações para muitos desses acordos”, disse Josh Lipsky, diretor sênior do Centro de GeoEconomia do Atlantic Council.

Tal decisão colocaria em questão outros investimentos de capital feitos sob o Chips Act, de acordo com Ann Lipton, professora de direito da Universidade do Colorado. O Departamento de Comércio usou fundos do projeto de lei para investir em várias outras empresas, incluindo a International Business Machines Corp. e a GlobalFoundries Inc.

A estratégia do governo Trump subverteu a razão pela qual o governo tipicamente se envolvia na iniciativa privada, e com ela a reação de Wall Street aos movimentos. No passado, esses acordos eram raros e geralmente feitos para resgatar empresas, como foi o caso da General Motors Co., que foi forçada à falência durante a crise financeira global.

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Em 2009, o Departamento do Tesouro dos EUA assumiu uma participação de aproximadamente 60% na montadora em dificuldades para ajudá-la a sair do Chapter 11 e, em 2013, já havia vendido toda a sua participação. Os governos Bush e Obama foram fortemente criticados pelos republicanos pelo resgate, alimentando o movimento nascent do Tea Party com queixas de interferência excessiva do governo no livre mercado.

Agora, o estado está essencialmente escolhendo vencedores, não resgatando grandes empresas americanas consideradas críticas para a economia. Os ganhos das ações refletem a visão “de que você agora tem um cliente e um porta-voz no governo que vai tornar sua empresa bem-sucedida”, disse Aniket Shah, chefe global de estratégia de Washington, sustentabilidade e transição da Jefferies.

É claro que o risco final de possuir essas ações é familiar a todos os investidores, ou seja, os caprichos do próprio mercado. Se o governo ganhar controle sobre as decisões das empresas e os dólares de investimento perseguirem tendências políticas, isso corroerá o valor para o acionista no longo prazo, de acordo com Gina Martin Adams, estrategista-chefe de mercado da HB Wealth Management.

“Os riscos do ‘apoio’ do governo sempre estiveram lá”, disse ela em uma mensagem de texto. “Pode ter influenciado positivamente os preços das ações, mas isso provavelmente se deve (pelo menos em parte) a investidores perseguindo a política, e isso torna o momentum do preço das ações bastante vulnerável.”

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Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Bloomberg.

Conteúdo Original / Fonte: Bloomberg