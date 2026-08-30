O que o Disney+ oferece além do streaming? Veja novos descontos e benefícios

Em um momento em que os consumidores acumulam gastos com serviços de streaming, o Disney+ ampliou o pacote de benefícios oferecido aos assinantes no Brasil. A plataforma passou a incluir descontos no Mercado Livre, na Renner e no McDonald’s, que se somam a vantagens já disponíveis em empresas como Cinemark, Spotify e 99.

A adição dos novos parceiros consiste em uma nova etapa do Disney+ Benefícios, iniciativa lançada em 2026 que busca oferecer vantagens fora do streaming, como cupons para transporte, alimentação, compras, cinema e serviços digitais.

Segundo a companhia, os descontos e ofertas podem ser acessados por assinantes ativos por meio de uma área exclusiva vinculada à conta do serviço de streaming.

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No Mercado Livre, o benefício dá acesso a 20% de desconto em produtos selecionados relacionados ao filme Toy Story 5. A oferta é válida para itens participantes disponíveis em uma página dedicada da campanha.

Já a parceria com a Renner permite o resgate mensal de um cupom de 10% de desconto para compras acima de R$ 179 realizadas no site ou aplicativo da varejista. O benefício pode ser utilizado uma vez por mês, dentro das condições definidas pela empresa.

No McDonald’s, os assinantes recebem um código mensal para obter 30% de desconto em pedidos feitos pelo aplicativo Méqui. O abatimento é válido para compras a partir de R$ 15, limitado a R$ 30 por pedido, nas modalidades Peça e Retire e McDelivery em restaurantes participantes.

O que já estava disponível

O programa já reunia benefícios que já vinham sendo disponibilizados aos assinantes. Na rede Cinemark, por exemplo, os clientes têm direito a 50% de desconto em ingressos e a 20% de desconto em combos de pipoca e bebidas. Também há uma parceria com o Spotify: assinantes elegíveis que nunca contrataram o Spotify Premium podem resgatar três meses gratuitos do serviço e ex-assinantes elegíveis têm acesso a dois meses sem cobrança.

Na área de mobilidade, o Disney+ oferece cupons com 50% de desconto para corridas realizadas pela 99. Já usuários da 99 Food podem obter descontos em pedidos de alimentação, de acordo com as regras e a disponibilidade da campanha.

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O programa também inclui descontos para o espetáculo Disney Celebra: Um Natal Inesquecível 2026, realizado em São Paulo. Assinantes podem obter 10% de desconto na compra dos ingressos, respeitados os limites e condições da oferta.

Quanto custa assinar o Disney+

Atualmente, o Disney+ oferece no Brasil planos que vão do Padrão com Anúncios, por R$ 27,99 ao mês, ao Premium, por R$ 66,90 mensais. Há ainda a modalidade Padrão, que custa R$ 43,90 por mês.

Os valores colocam o serviço entre os mais caros do mercado brasileiro de streaming, especialmente nos planos sem anúncios e com acesso aos recursos mais avançados da plataforma.

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A Netflix cobra a partir de R$ 20,90 por mês no plano com anúncios, chegando a R$ 59,90 no Premium. O Prime Video, da Amazon, tem plano único de R$ 19,90 mensais e segue entre as opções mais baratas do mercado. Na Max, antigo HBO Max, os valores vão de R$ 29,90 no plano com anúncios a R$ 55,90 no Platinum. Já o Apple TV+ custa R$ 21,90 por mês, enquanto o Globoplay parte de R$ 22,90 no plano com anúncios e chega a R$ 39,90 na modalidade Premium.

Como acessar os benefícios

Para utilizar os descontos, o usuário deve acessar a área Disney+ Benefícios e fazer login com o mesmo e-mail associado à assinatura do streaming. Depois, basta selecionar a oferta desejada e seguir as instruções fornecidas por cada parceiro para resgatar cupons ou códigos promocionais. As regras, os períodos de validade e os critérios de elegibilidade variam conforme cada benefício.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Malu Dourado.

Conteúdo Original / Fonte: Malu Dourado