Operação mira policiais civis de SP por extorsão contra contrabandistas

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O MPSP (Ministério Público de São Paulo) e a Corregedoria da Polícia Civil deflagraram, na manhã desta sexta-feira (28), uma operação contra policiais civis da Grande São Paulo suspeitos de praticar atos de corrupção e lavagem de dinheiro relacionados ao mercado de eletrônicos contrabandeados.

A Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva de sete investigados – dentre eles quatro policiais civis, um advogado e outras duas pessoas que realizavam pagamentos de vantagens indevidas aos agentes públicos – determinou buscas e apreensões e quebra de sigilo de sistemas eletrônicos. Há também o bloqueio de bens no valor total de R$ 4 milhões. Seis indivíduos já foram presos.

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De acordo com as investigações do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), os agentes públicos solicitavam vantagens indevidas relacionadas a 70% do valor das mercadorias contrabandeadas. Em troca, os produtos não eram apreendidos integralmente ou restituídos parcialmente. As cobranças exigidas chegavam a aproximadamente R$ 2,35 milhões.

Um investigador foi afastado da função pública e proibido de manter contato com investigados e testemunhas.

A Corregedoria Geral da Polícia Civil realizou, após o cumprimento dos mandados judiciais, ações fiscalizatórias após denúncia de irregularidade em unidades policiais que são alvo da operação.

(Em atualização)

*Sob supervisão de Carolina Figueiredo

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por giulianazanin.

Conteúdo Original / Fonte: giulianazanin