Pai de Nicole Louise desabafa sobre afastamento após ela entrar para igreja

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O esteticista Islou Silva fez um desabafo nas redes sociais neste domingo (30), falando sobre o distanciamento da filha, a influenciadora e ex-“Estrela da Casa”, Nicole Louise.

“Não sei mensurar a saudade que sinto. Às vezes não acredito que tudo isso está acontecendo. Nicole e eu ainda não retomamos o contato. Estou compartilhando lembranças antigas para mostrar que o amor sempre existiu entre nós. Por favor, não ataquem minha filha”, escreveu após mostrar momentos anteriores com a herdeira.

Com a repercussão, comentários antigos do pai da influenciadora voltaram a circular. Neles, Islou desabafa sobre a filha tê-lo bloqueado — criando hipóteses de que seria por ele ser gay ou por falas da mãe dela sobre ele.

“Todos aqui já testemunharam meu amor pela Nicole e por todos os meus filhos. Não preciso provar mais nada. Um dia, ela há de perceber o mal que está me fazendo. Morro cada dia um pouco, dor de luto, mas hei de resistir”, diz um dos recados.

Após participar do reality show musical da TV Globo, ela se tornou cantora gospel e apagou seu conteúdo antigo das redes sociais. No Instagram, ela acumula 3 milhões de seguidores e, no TikTok, 13 milhões.

pic.twitter.com/53YC7b5ZB7 — Só vídeos de celebs (@VideosDeCelebs) August 30, 2026

*Publicado por Giovana Christ, da CNN Brasil

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por giovanachrist.

Conteúdo Original / Fonte: giovanachrist