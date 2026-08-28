Rei Harald da Noruega morre aos 89 anos

Compartilhar matéria

O rei Harald, da Noruega, morreu aos 89 anos, informou o palácio real nesta sexta-feira (28).

Harald foi o monarca mais velho da Europa, sendo chefe de Estado cerimonial da Noruega desde 1991. Em 17 de agosto, Harald foi levado ao hospital. O palácio informou que ele estava sendo tratado de uma infecção bacteriana no sangue.

O príncipe herdeiro Haakon e a esposa de Harald, a rainha Sonja, cancelaram todos os eventos que tinham planejados, informou o palácio em comunicado anterior.

Como mostrou a CNN, membros da família de Harald, incluindo o príncipe herdeiro e a rainha, foram vistos chegando ao Hospital Universitário de Oslo, onde o rei estava sendo tratado, segundo a imprensa norueguesa.

O rei anunciou em 2024 que reduziria o número de atividades oficiais das quais participa em consideração à sua idade, mas descartou abdicar do trono, afirmando que seu juramento como rei era para toda a vida.

*Com informações da Reuters

TópicosMonarquiaNoruega

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por danielseiti.

Conteúdo Original / Fonte: danielseiti