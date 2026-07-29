Renan Santos sobre pesquisa Atlas: “Achei que cairia para 6%”

Compartilhar matéria

A mais recente rodada da pesquisa AtlasIntel mostrou que Renan Santos, pré-candidato à Presidência pelo Missão, parou de crescer nas intenções de voto. Apesar do resultado, Santos afirmou estar satisfeito com a estabilidade dos números, revelando que esperava uma queda mais acentuada. A apuração é do analista de Política da CNN Pedro Venceslau ao CNN 360°.

Em conversa com Pedro, Renan Santos declarou que havia antecipado uma queda para a casa dos seis pontos percentuais. Como a redução não ocorreu, o pré-candidato considerou o resultado positivo e celebrou a estabilidade registrada pelo levantamento.

Copa do Mundo como fator de impacto

Segundo Renan, o desempenho nas redes sociais sofreu uma queda de engajamento durante o período da Copa do Mundo.

O pré-candidato argumentou que seu eleitorado, composto em grande parte por jovens da geração Z, estava mobilizado com o torneio, o que reduziu o interesse político nas plataformas digitais.

“A aderência aos vídeos que ele produz, às mensagens que ele publica, ela caiu”, explicou Venceslau ao reproduzir a avaliação de Santos.

Vale destacar que, conforme observado por Venceslau, a pesquisa AtlasIntel tende a captar com maior sensibilidade os movimentos nas redes sociais e na internet, o que explica o desempenho historicamente mais elevado de Renan Santos nesse levantamento em comparação com outras pesquisas.

Ainda assim, o pré-candidato tem se mostrado competitivo em relação a adversários com maior estrutura política.

Com o encerramento da Copa do Mundo, Santos projeta uma retomada do engajamento digital. Na avaliação do pré-candidato, o ecossistema das redes sociais, especialmente entre o público mais jovem, tende a voltar a se interessar por política conforme a eleição se aproxima.

A expectativa é que o engajamento nos vídeos e publicações aumente naturalmente a partir de agora.

Os textos gerados por inteligência artificial na CNN Brasil são feitos com base nos cortes de vídeos dos jornais de sua programação. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN. Clique aqui para saber mais.TópicosAtlas IntelRenan Santos

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites