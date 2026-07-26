Richarlison marca na vitória do Tottenham em amistoso na Nova Zelândia

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O Tottenham iniciou sua série de amistosos de pré-temporada na Oceania com vitória na madrugada deste domingo (26) do Brasil. Em seu primeiro desafio, o time inglês superou o Auckland FC, da Nova Zelândia, por 2 a 0, com um gol do atacante Richarlison.

A equipe londrina começou a partida com um elenco alternativo, e o jovem Dane Scarlett abriu o placar nos minutos iniciais. Na segunda etapa, Richarlison, entre outros nomes conhecidos, entrou em campo e marcou o segundo e último gol do confronto.

A jornada do Tottenham pela Oceania continua com mais dois jogos importantes. O clube enfrenta o Sydney na quarta-feira (29) e disputa um clássico contra o Chelsea no sábado (1º). Ambas as partidas serão realizadas na Austrália.

Tottenham mira recuperação após temporada difícil

O clube inglês tem sido ativo no mercado de transferências, buscando reforços após uma última temporada preocupante. O time chegou a correr risco de rebaixamento na Premier League e tem como meta retornar às posições de destaque na tabela.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial com base no conteúdo produzido pela Itatiaia. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN Brasil.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites