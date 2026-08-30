Rock in Rio: veja os esquemas de BRT, metrô, VLT e trânsito para o festival

O Rock in Rio, que começa na próxima sexta-feira, dia 4, deve atrair em torno de 100 mil pessoas em cada um dos sete dias do festival, que vai até 13 de setembro. Para levar essa multidão até o Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, a Prefeitura do Rio anunciou nesta quinta-feira uma operação especial de trânsito. Estão programados bloqueios de trânsito no entorno da área do festival diariamente, a partir das 14h. A orientação é que o público priorize o deslocamento por meio do BRT, que terá serviço especial para o evento e fará integração com outros modais, como metrô, trem e VLT.

A expectativa é que o evento movimente R$ 3,3 bilhões na economia carioca, segundo estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV), além de gerar 33,9 mil empregos, sendo 22,8 mil diretos e 11,1 mil indiretos. A estimativa é que o faturamento cresça 14% em relação à edição de 2024.

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— É muito importante para a população que desejar chegar com segurança, fluidez e rapidez usar o metrô, o BRT, o VLT, fazendo a integração com os modais da cidade, porque essa é a única e a maneira mais segura e rápida de chegar ao evento. A cidade está preparada para receber todos, para que essa experiência seja a melhor possível usando o transporte público — garante o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.

Esquema de trânsito

O esquema especial de trânsito é semelhante ao adotado nas edições anteriores. Nos dias de shows, a partir das 14 horas (até as 5h) serão feitos interdições e bloqueios ao trânsito de pessoas comuns (moradores estão cadastrados desde julho e só eles poderão acessar o perímetro bloqueado) no entorno da Cidade do Rock. O estacionamento estará proibido, e a fiscalização será feita não apenas por agentes de trânsito, mas também por câmeras.

— Recomendamos que deem preferência ao BRT, que é a maneira mais rápida de chegar à Cidade do Rock. Para quem não vai ao Rock in Rio, a sugestão é que evite o local. Se for inevitável, o motorista deverá ir pela Avenida das Américas ou pela orla, na Lúcio Costa, ou então pegar o eixo Norte/Sul, que é a Ayrton Senna — sugere a presidente da CET-Rio, Marize da Silva Queiróz Ribeiro.

A inovação desse ano é uma parceria da prefeitura com o Rock in Rio para a instalação, em cada local de bloqueio de trânsito, de equipamentos que farão leitura das placas dos veículos credenciados. A rotina da cidade, segundo a CET-Rio, continua com as reversíveis e áreas de lazer mantidas. Restrição só quanto ao fechamento de túneis e elevados, que costuma ocorrer nas madrugadas e ficará suspenso, assim como a APCC do Porto (faixa exclusiva fechada para treinos de ciclistas). Ao todo, a operação contará com 210 agentes de trânsito, com apoio de 20 viaturas, 17 reboques e 40 motocicletas.

Serviço de transporte

BRT

A operação especial do BRT valerá para os sete dias do festival, com bilhete a R$ 29 (ida e volta), cuja compra será exclusivamente pelo aplicativo do Jaé. Serão criados três serviços especiais para o evento, operados com ônibus da Mobi Rio, que farão ligações diretas até a cidade do Rock pelos corredores exclusivos do BRT.

— O transporte de passageiros para o Rock in Rio através do BRT já é uma parceria antiga e consolidada. A gente está preparado para transportar entre 35 mil e 40 mil pessoas por dia, sendo que 60% desse público historicamente vêm de metrô, e notadamente por meio da estação Jardim Oceânico. Então, como nas outras edições, estamos oferecendo um serviço especial, que é o BRT Expresso Rock in Rio em todos os dias do festival, fazendo ligação direta com a Cidade do Rock — explica a presidente da Mobi Rio, Claudia Secin.

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Conheça os serviços especiais

Funcionamento dos serviços especiais: 11h às 4h

SE08 – Terminal Jardim Oceânico – Terminal Centro Olímpico (Direto). Tempo de viagem: 30m

SE09 – Terminal Alvorada – Morro do Outeiro (Direto). Tempo de viagem: 18m

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SE10 – Terminal Paulo da Portela-Morro do Outeiro (semidireto). Tempo de viagem: 40m

Operação regular do BRT é mantida

Horários especiais de algumas estações para melhor direcionar e absorver a demanda de público do evento, junto com o dia a dia da cidade.

Rio 2, aberta das 5h às 22h

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Parque Olímpico, aberta das 6h às 10h

Pedro Correa, aberta das 5h à 0h

Rede Sarah, 24h

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Todas as estações estarão sinalizadas.

Embarque e desembarque

Embarque: o passageiro deverá apresentar o QR Code do serviço especial para embarcar no BRT Expresso Rock in Rio.

Desembarque: Terminal Centro Olímpico ou Estação do Morro do Outeiro, de acordo com o serviço utilizado.

Após o desembarque: o passageiro deve validar o QR Code para receber a pulseira de retorno antes de entrar no evento, nas tendas próximas à entrada da Cidade do Rock.

Quem não é da cidade ou não é usuário constante compra pelo aplicativo Jaé. Quem tem o cartão preto, seja físico ou no celular, precisa carregar os R$ 29.

Experiência digital

QR Code do BRT Expresso Rock in Rio

QR Code de embarque será disponibilizado no aplicativo Jaé a partir de 28 de agosto

O QR Code será válido exclusivamente para o dia selecionado na compra.

Para receber a pulseira de retorno, deverá ser apresentado o QR Code gerado na compra do serviço especial.

Quem utilizar apenas o serviço especial de volta também deverá adquirir o Bilhete do BRT Expresso Rock in Rio no valor de R$ 29, exclusivamente pelo aplicativo do Jaé.

Como comprar

A compra do BRT Expresso Rock in Rio é feita exclusivamente pelo aplicativo Jaé, utilizando o saldo da Conta Transporte, Pix ou cartão de crédito.

Estrangeiros podem se cadastrar no Jaé para adquirir os bilhetes informando e-mail ou celular e pagar por Pix ou cartão de crédito.

Cada conta Jaé poderá adquirir bilhetes para até 10 pessoas para cada dia do evento (novidade)

Importante: as gratuidades do sistema Jaé não são aplicadas aos serviços especiais do BRT Expresso Rock in Rio. Também não é possível adquirir o bilhete utilizando o saldo do vale-transporte.

Como comprar (veja o passo a passo)

Acesse o aplicativo Jaé

Clique em “BRT Expresso Rock in Rio – venda

Selecione “Comprar bilhete”

Escolha a quantidade de pessoas

Selecione os dias desejados

Efetue o pagamento com o saldo da Conta Transporte, Pix, cartão de crédito e confirme a compra

Metrô vai funcionar 24h

Marcelo Mancini, gerente de planejamento operacional do MetrôRio, informa que o metrô vai funcionar 24h durante os dias do evento, com operação especial de conexão com o BRT por meio da estação Jardim Oceânico. A operação especial inicia às 5h de sexta-feira e vai até as 23h59 de terça-feira. Depois, recomeça às 5h da sexta-feira seguinte e vai até as 23h59 da segunda-feira, com embarque 24h na estação Jardim Oceânico. Durante a madrugada, as demais estações estarão abertas somente para desembarque. Será cobrada a tarifa normal de R$ 7,90 (aceita Jaé, Riocard e pagamento por aproximação direto nas catracas). A recomendação é recarregar o Jaé antecipadamente com as tarifas do metrô e a tarifa especial do BRT (R$ 44,8 no total).

VLT terá serviço expresso das 23h às 5h

Linha 1 Terminal Gentileza-Santos Dumont: funcionamento 24h

Demais linhas: operação normal das 5h às 23h

Tarifa normal: R$ 5

Ordenamento, vigilância, limpeza e saúde

As ações de ordenamento urbano incluem redimensionamento do BRT Seguro, fiscalização de ambulantes ilegais, estacionamento irregular, transporte complementar e fretamento, além de monitoramento em tempo real para garantir mais agilidade no flagrante e coerção de delitos. Segundo Marcus Belchior, secretário municipal de Ordem Urbana, a operação começa na segunda-feira, dia 31.

— A partir da semana que vem, a cidade já entra numa nova dinâmica com relação ao evento Rock in Rio 2026. Teremos reforços em todas as portas de entrada da cidade, ou seja, aeroportos, rodoviárias, conexões nas principais estações de metrô, VLT e BRT. É feito um planejamento da Secretaria de Ordem Pública junto com os órgãos de segurança do governo do estado para dar segurança e ordem a esses pontos — explicou Belchior, acrescentando que as ações contarão com 478 agentes, sendo 359 no BRT seguro, além de 47 viaturas, 5 reboques e drones.

A operação da Guarda Municipal terá foco na segurança urbana e viária e vai durar de 1 a 18 de setembro, com cobertura no entorno da Cidade do Rock e principais pontos de entrada da cidade e áreas turísticas, segundo o inspetor-geral Itaharassi Bomfim. Todo o efetivo, 4.708 guardas, estará envolvido no trabalho, que contará com apoio de 70 viaturas e drones. Ainda na parte de vigilância, o Centro de Operações e Resiliência (COR) montará uma unidade avançada na Cidade com Rock, que vai contar com 800 câmeras monitorando todo o entorno do evento, além do uso de três drones.

No trabalho de limpeza, a Comlurb vai contar com 142 garis, distribuídos por três turnos. Na área da saúde, o CER Barra e o Hospital Lourenço Jorge, que são unidades de referência, terão plantões reforçados para atender ao público. Além disso, seis postos e 16 ambulâncias estarão dentro da Cidade do Rock dando apoio ao evento.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Agência O Globo.

Conteúdo Original / Fonte: Agência O Globo