Sampaoli é demitido pelo Talleres após uma vitória em sete jogos

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O Talleres, da Argentina, anunciou neste domingo (30) a demissão do treinador Jorge Sampaoli. O ex-comandante de Atlético-MG, Santos e Flamengo deixou o clube de Córdoba após apenas um mês no cargo, em razão de uma sequência de resultados ruins.

Em comunicado oficial, o Talleres informou que o vínculo com Jorge Sampaoli e sua comissão técnica foi encerrado. O clube desejou “todo o sucesso em seus desafios futuros, tanto profissional quanto pessoalmente” ao treinador.

Sampaoli assumiu o comando do Talleres em julho, alguns meses depois de sua saída do Galo. No período, o time sob sua gestão disputou sete jogos, com um desempenho de quatro derrotas, dois empates e apenas uma vitória.

Desempenho e Trajetória

Além do desempenho insatisfatório em campo, o Talleres amarga a última colocação no Campeonato Argentino, o Clausura. A posição na tabela pressionou ainda mais a situação do treinador, culminando em sua saída.

Antes de sua breve passagem pelo clube de Córdoba, Jorge Sampaoli construiu uma carreira com diversas experiências. Além de sua passagem pelo futebol brasileiro, ele comandou na Europa Olympique de Marselha, Sevilla e Rennes.

O técnico argentino também teve destaque no cenário de seleções. Ele levou o Chile à conquista da Copa América em 2015 e, posteriormente, esteve à frente da seleção da Argentina.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial com base no conteúdo produzido pela Itatiaia. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN Brasil.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites