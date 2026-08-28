Vasco x Palmeiras: horário e onde assistir à final do Brasileirão Sub-20

Compartilhar matéria
O primeiro confronto entre Palmeiras e Vasco válido pela final do Campeonato Brasileiro Sub-20 acontece nesta sexta-feira (28), às 18h, no Estádio São Januário.
O jogo terá transmissão do SporTV e das plataformas UOL (Canal UOL, YouTube UOL Esporte e UOL Play).
Assim como o rival alviverde, o Vasco também anunciou entrada gratuita para os setores Social e Arquibancada.
A volta, em São Paulo, no Nubank Parque, acontecerá na sexta-feira (4) da próxima semana, às 19h (de Brasília).
Onde assistir a Vasco x Palmeiras pela final do Brasileirão Sub-20
- TV fechada: SporTV (Grupo Globo)
- Streaming: UOL (Canal UOL, YouTube UOL Esporte e UOL Play)
Ficha técnica de Vasco x Palmeiras pela final do Brasileirão Sub-20
- Data: 28/08/2026 (sexta-feira)
- Horário: 18h (de Brasília)
- Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro – RJ
- Fase: Final (jogo de ida)
Acompanhe Esportes nas Redes Sociais
Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por ludmilacandal.
Conteúdo Original / Fonte: ludmilacandal