28/08/2026
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Vasco x Palmeiras: horário e onde assistir à final do Brasileirão Sub-20

Por CNN Brasil
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Vasco x Palmeiras: horário e onde assistir à final do Brasileirão Sub-20

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O primeiro confronto entre Palmeiras e Vasco válido pela final do Campeonato Brasileiro Sub-20 acontece nesta sexta-feira (28), às 18h, no Estádio São Januário.

O jogo terá transmissão do SporTV e das plataformas UOL (Canal UOL, YouTube UOL Esporte e UOL Play).

Assim como o rival alviverde, o Vasco também anunciou entrada gratuita para os setores Social e Arquibancada.

A volta, em São Paulo, no Nubank Parque, acontecerá na sexta-feira (4) da próxima semana, às 19h (de Brasília).

Onde assistir a Vasco x Palmeiras pela final do Brasileirão Sub-20

  • TV fechada: SporTV (Grupo Globo)
  • Streaming: UOL (Canal UOL, YouTube UOL Esporte e UOL Play)

Ficha técnica de Vasco x Palmeiras pela final do Brasileirão Sub-20

  • Data: 28/08/2026 (sexta-feira)
  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro – RJ
  • Fase: Final (jogo de ida)

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por ludmilacandal.

Conteúdo Original / Fonte: ludmilacandal
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