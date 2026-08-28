Vasco x Palmeiras: horário e onde assistir à final do Brasileirão Sub-20

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O primeiro confronto entre Palmeiras e Vasco válido pela final do Campeonato Brasileiro Sub-20 acontece nesta sexta-feira (28), às 18h, no Estádio São Januário.

O jogo terá transmissão do SporTV e das plataformas UOL (Canal UOL, YouTube UOL Esporte e UOL Play).

Assim como o rival alviverde, o Vasco também anunciou entrada gratuita para os setores Social e Arquibancada.

A volta, em São Paulo, no Nubank Parque, acontecerá na sexta-feira (4) da próxima semana, às 19h (de Brasília).

Onde assistir a Vasco x Palmeiras pela final do Brasileirão Sub-20

TV fechada: SporTV (Grupo Globo)

SporTV (Grupo Globo) Streaming: UOL (Canal UOL, YouTube UOL Esporte e UOL Play)

Ficha técnica de Vasco x Palmeiras pela final do Brasileirão Sub-20

Data: 28/08/2026 (sexta-feira)

28/08/2026 (sexta-feira) Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro – RJ

Estádio São Januário, Rio de Janeiro – RJ Fase: Final (jogo de ida)

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por ludmilacandal.

Conteúdo Original / Fonte: ludmilacandal