30/08/2026
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Virginia Fonseca enfrenta perrengue para tomar banho na casa de Vini Jr.

Por CNN Brasil
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Virginia Fonseca enfrenta perrengue para tomar banho na casa de Vini Jr.

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A influenciadora Virginia Fonseca, 27, compartilhou nas redes sociais neste domingo (30) que passou por um perrengue na casa do namorado, o jogador Vini Jr., 26, em Madrid, na Espanha.

De acordo com ela, precisou tomar banho no spa porque a água quente do chuveiro da casa não funcionou. “Só pega quando quer”, desabafou.

Virginia mostrou que o plano dela e da amiga, Duda Freire, foi um sucesso. Elas tomaram banho no spa e depois se arrumaram para assistir ao jogo do Real Madrid contra o Málaga — de quem o time de Vini Jr. ganhou de 4 a 0.

Logo após a partida, as duas publicaram registros entrando no jatinho da influenciadora, não ficando claro se elas estão retornando ao Brasil.

Vini Jr. teve seu contrato renovado com o time espanhol. Por isso, o casal tem vivido um relacionamento à distância por parte do tempo.

pic.twitter.com/EzbtyfjrSI

— Só vídeos de celebs (@VideosDeCelebs) August 30, 2026

*Publicado por Giovana Christ, da CNN Brasil

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por giovanachrist.

Conteúdo Original / Fonte: giovanachrist
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