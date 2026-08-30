Zema defende ampliação do Seguro Agrícola em agenda com agricultores no RS

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O candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) defendeu neste domingo (30) a ampliação do Seguro Agrícola. Durante agenda na feira Expointer, em Esteio, no Rio Grande do Sul, ele destacou que o agro tem sido a atividade econômica que mais cresce no país.

“Como presidente, quero que o Seguro Agrícola avance como nunca. Em países desenvolvidos, o produtor rural tem acesso a essa ferramenta, que é de fundamental importância”, disse Zema em entrevista a jornalistas.

O candidato relembrou que o RS é um estado frequentemente afetado pelas condições climáticas extremas, o que prejudica a colheita dos agricultores: “Pessoas que trabalharam a vida inteira e que estão aí agora só com dívidas, sujeitas inclusive a perder a sua propriedade. O Estado brasileiro precisa acordar para essa questão. Precisamos também dar segurança para o homem do campo.”

Zema também criticou a atual gestão do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ele acusou a pasta de financiar a invasão de terras, o que definiu como “inadmissível num país que depende tanto dessa atividade”.

“Como presidente, da mesma maneira que fiz como governador, eu darei todo, todo apoio a esse setor que tem sido a locomotiva do Brasil”, completou.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por carolraciunas.

Conteúdo Original / Fonte: carolraciunas