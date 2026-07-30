Ana Paula participava de uma trilha com uma amiga quando o acidente aconteceu

Fotógrafa que desapareceu em trilha é encontrada morta no Paraná | Foto: Reprodução

Chegaram ao fim, na manhã desta quinta-feira (30), as buscas pela fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, que estava desaparecida desde o último sábado (25) em uma área de trilhas e cachoeiras no município de Sapopema, no norte do Paraná. A jovem era sobrinha do professor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Marcos Silveira.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), o corpo da fotógrafa foi encontrado por volta das 7h10 (horário de Brasília), durante um dos voos de monitoramento realizados com drones na área das buscas. As imagens registradas pelo equipamento permitiram que as equipes identificassem a vítima boiando no rio, em um trecho localizado entre 150 e 200 metros após o Poço Preto, próximo a um conjunto de pedras. A corporação informou ainda que a diminuição do nível da água nas últimas horas foi um fator decisivo para que o corpo pudesse ser avistado pelas equipes de resgate.

Ana Paula participava de uma trilha com uma amiga quando o acidente aconteceu. As duas seguiam em direção a um mirante e precisaram atravessar um trecho com forte correnteza. Durante a travessia, a fotógrafa escorregou, foi levada pela água e desapareceu.

Localizado a cerca de 300 quilômetros de Curitiba, o complexo Salto das Orquídeas é conhecido pelas cachoeiras e trilhas em meio à natureza, sendo um dos destinos mais procurados por praticantes de ecoturismo e turismo de aventura no Paraná.

A outra jovem, identificada como Ana Carolina Camilo, também caiu no rio, mas conseguiu sobreviver. Ela foi resgatada e encaminhada para um hospital com uma fratura na coluna.

Desde o desaparecimento, bombeiros militares realizaram buscas diárias na região. A operação contou ainda com a participação de especialistas em resgate, biólogos, moradores da região, familiares e voluntários, que auxiliaram na procura em uma área de difícil acesso.