23/09/2026
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Bombeiros realizam buscas por jovem desaparecido em Balneário Camboriú

José Kaique desapareceu na terça-feira (15) e foi visto pela última vez no Pontal Norte, caminhando em direção ao mar

Por Anieli Amorim, ContilNetAtualizado
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Bombeiros realizam buscas por jovem desaparecido em Balneário Camboriú
Bombeiros realizam buscas nesta sexta-feira (18) por jovem desaparecido em Balneário Camboriú /Foto: Reprodução

Equipes do Corpo de Bombeiros realizam, nesta sexta-feira (18), buscas por José Kaique, desaparecido desde a terça-feira (15), em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

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Segundo informações divulgadas pela família, o jovem foi visto pela última vez por volta das 11h32, no Pontal Norte, caminhando em direção ao mar. Imagens de câmeras de monitoramento registraram Kaique no local.

A família conseguiu recuperar o celular e um fone de ouvido encontrados nas proximidades. Uma blusa e um par de sapatos também teriam sido localizados, mas ainda não foram recuperados pelos familiares.

Os familiares tentam ter acesso a uma câmera de segurança que teria registrado o ponto onde o jovem estava. A intenção é verificar se Kaique conversou com alguém, entrou em alguma embarcação ou foi para o mar. Até o momento, não foi confirmado quem é o responsável pelo equipamento.

Um boletim de ocorrência foi registrado, e as buscas seguem nesta sexta-feira (18) na região do Pontal Norte.

A família pede que qualquer pessoa que tenha informações que possam ajudar a localizar Kaique entre em contato pelo telefone (47) 98900-7770.

Veja o vídeo:


 

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