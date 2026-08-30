30/08/2026
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Câmeras registram acidente após invasão de preferencial no interior do Acre 

Veículo de passeio atingiu motociclista em cruzamento de avenidas na madrugada deste domingo

Por Ithamar Souza, ContilNet
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Câmeras registram acidente após invasão de preferencial no interior do Acre 
Danos materiais foram registrados nos dois veículos envolvidos no choque na madrugada/ Foto: : ContilNet

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio foi registrado por câmeras de segurança na madrugada deste domingo (30), pouco depois da meia-noite, em Brasiléia, no interior do Acre.

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As imagens mostram o motociclista trafegando pela Avenida Manoel Marinho Montes, no sentido bairro–Centro Antigo. Ao tentar acessar a Avenida Rui Lino, ele acabou sendo atingido por um carro branco que, segundo informações preliminares, teria invadido a via preferencial na bifurcação.

Com a força da colisão, os dois veículos ficaram bastante danificados. Após o impacto, o motociclista aparece nas imagens se levantando, porém, até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde dele.

Também não foi confirmado se o motociclista precisou ser encaminhado para o Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia.

Ainda não há informações oficiais sobre a presença de equipes das autoridades no local para registrar a ocorrência. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas para esclarecer a dinâmica da colisão e identificar as responsabilidades.

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