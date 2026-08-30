Câmeras registram acidente após invasão de preferencial no interior do Acre 

Veículo de passeio atingiu motociclista em cruzamento de avenidas na madrugada deste domingo

Danos materiais foram registrados nos dois veículos envolvidos no choque na madrugada/ Foto: : ContilNet

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio foi registrado por câmeras de segurança na madrugada deste domingo (30), pouco depois da meia-noite, em Brasiléia, no interior do Acre.

As imagens mostram o motociclista trafegando pela Avenida Manoel Marinho Montes, no sentido bairro–Centro Antigo. Ao tentar acessar a Avenida Rui Lino, ele acabou sendo atingido por um carro branco que, segundo informações preliminares, teria invadido a via preferencial na bifurcação.

Com a força da colisão, os dois veículos ficaram bastante danificados. Após o impacto, o motociclista aparece nas imagens se levantando, porém, até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde dele.

Também não foi confirmado se o motociclista precisou ser encaminhado para o Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia.

Ainda não há informações oficiais sobre a presença de equipes das autoridades no local para registrar a ocorrência. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas para esclarecer a dinâmica da colisão e identificar as responsabilidades.