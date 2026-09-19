Candidata é morta a tiros durante ato de campanha no Peru

Uma jornalista e candidata às eleições regionais no Peru foi assassinada a tiros neste sábado (19), enquanto realizava um ato de campanha em um mercado, informaram as autoridades.
Susy Aponte, de 44 anos, candidata ao governo do departamento de Áncash, foi atacada enquanto percorria, junto a simpatizantes, um mercado no distrito de Caraz, nessa região.
Ela concorria às eleições de 4 de outubro. O ataque deixou cinco pessoas feridas a tiros, que foram levadas ao hospital regional, e resultou na detenção de um venezuelano, informou a polícia em um comunicado.
Conteúdo Original / Fonte: Jovem Pan News