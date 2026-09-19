23/09/2026
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Candidata é morta a tiros durante ato de campanha no Peru

Ela concorria às eleições de 4 de outubro

Por Redação ContilNet
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Candidata é morta a tiros durante ato de campanha no Peru
Jornalista assassinada/Foto: Reprodução

Uma jornalista e candidata às eleições regionais no Peru foi assassinada a tiros neste sábado (19), enquanto realizava um ato de campanha em um mercado, informaram as autoridades.

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Susy Aponte, de 44 anos, candidata ao governo do departamento de Áncash, foi atacada enquanto percorria, junto a simpatizantes, um mercado no distrito de Caraz, nessa região.

Ela concorria às eleições de 4 de outubro. O ataque deixou cinco pessoas feridas a tiros, que foram levadas ao hospital regional, e resultou na detenção de um venezuelano, informou a polícia em um comunicado.

Conteúdo Original / Fonte: Jovem Pan News
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