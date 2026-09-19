Caso José Kaique: o que se sabe sobre morte de jovem acreano em SC

José Kaique, de 23 anos, estava desaparecido desde terça-feira (15)

José Kaique morava em Balneário Camboriú e trabalhava como cabeleireiro e maquiador. — Foto: Reprodução

A morte do acreano José Kaique Martins de Azevedo, de 23 anos, ainda é cercada de perguntas. O jovem desapareceu na terça-feira (15), em Balneário Camboriú (SC), após sair do salão onde trabalhava dizendo que iria tomar café na praia. Quatro dias depois, o corpo foi localizado nas águas da Praia Central, e a Polícia Civil investiga o que aconteceu entre os últimos registros do jovem e a sua morte.

Natural de Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre, Kaique morava em Balneário Camboriú e trabalhava como cabeleireiro e maquiador. O desaparecimento mobilizou familiares, amigos e equipes de segurança, além de buscas com embarcações, drones, cães e análise de imagens de câmeras de monitoramento.

O que aconteceu antes do desaparecimento?

Na manhã de terça-feira (15), José Kaique foi ao salão de beleza onde trabalhava, localizado na Avenida Normando Tedesco, no bairro Barra Sul.

Segundo o relato feito pela família às autoridades, ele chegou normalmente ao trabalho e conversou com os colegas. Antes de sair, pegou uma xícara de café e disse que iria “tomar café na praia”.

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Depois disso, não voltou ao salão nem ao apartamento onde morava, no Centro de Balneário Camboriú. A família só foi informada sobre o desaparecimento mais tarde, por volta das 23h30, após receber avisos de amigos e colegas do jovem.

Últimas imagens foram registradas no Molhe da Barra Sul

As buscas passaram a se concentrar na região da Barra Sul depois que câmeras de segurança ajudaram a identificar o trajeto feito por Kaique.

Uma das últimas imagens conhecidas mostra o jovem caminhando em direção ao Molhe da Barra Sul. Segundo informações divulgadas durante as buscas, uma câmera de um restaurante registrou a passagem dele pelo local por volta das 11h32.

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O celular do jovem foi encontrado posteriormente na região do molhe, junto com roupas e um par de tênis. Os objetos passaram a ser alguns dos principais elementos utilizados pelas equipes para direcionar as buscas.

Família participou das buscas

Durante os dias de procura, familiares e amigos também participaram da mobilização para tentar localizar Kaique.

As autoridades utilizaram diferentes recursos para tentar reconstruir o trajeto do jovem, incluindo imagens de câmeras de monitoramento e tecnologia de Inteligência Artificial.

As equipes do Corpo de Bombeiros fizeram buscas nas proximidades do Molhe da Barra Sul, da Praia Central e do Rio Camboriú.

Corpo foi localizado no quarto dia

Na manhã deste sábado (19), durante o terceiro dia de buscas, um corpo foi localizado boiando na região da Praia Central. Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, a localização ocorreu por volta das 11h30, no horário local, por um familiar de Kaique que participava das buscas em uma moto aquática.

A Polícia Científica foi acionada para os procedimentos de identificação e perícia. Posteriormente, foi confirmado que se tratava do jovem acreano.

O que a perícia deve esclarecer

A localização do corpo encerrou as buscas, mas não esclareceu, por si só, como ocorreu a morte. A Polícia Civil mantém a investigação para apurar as circunstâncias do caso, enquanto os exames da Polícia Científica devem contribuir para determinar a causa da morte.

Até o momento, não há confirmação oficial de que Kaique tenha morrido por afogamento ou de qualquer outra forma específica. A causa depende dos procedimentos periciais.

Também ainda não foi esclarecido o que aconteceu depois que o jovem foi registrado pelas câmeras na região do molhe.

Conteúdo Original / Fonte: Jornal Razão