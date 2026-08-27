Carreta com combustível tomba, pega fogo e deixa um morto

Combate ao incêndio durou cerca de uma hora e mobilizou nove militares dos bombeiros/ Foto: Reprodução

Um motorista morreu carbonizado após a carreta carregada com combustível que ele dirigia tombar e pegar fogo na madrugada desta quinta-feira (27), na rodovia MG-010, no município de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O acidente aconteceu por volta das 4h45, na altura do km 22, no trecho do bairro Gran Park, no sentido que leva ao Aeroporto Internacional de Confins. Por causa da ocorrência, o tráfego de veículos no sentido do aeroporto foi totalmente interditado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o veículo já estava inteiramente coberto pelo fogo no momento em que os primeiros socorristas chegaram ao trecho. O combate às chamas mobilizou nove bombeiros e três viaturas, durando cerca de uma hora até o controle do incêndio.

Peritos da Polícia Civil de Minas Gerais estiveram no local para colher dados que auxiliem na apuração das causas do tombamento.

Como parte do combustível não foi queimada e seguiu retida no compartimento de carga do veículo, os bombeiros isolaram a área e mantiveram equipes de plantão para evitar novos focos de incêndio ou explosões. O trabalho no local depende do comparecimento de técnicos da empresa proprietária do produto para realizar o transbordo do líquido remanescente.

A concessionária e os órgãos de trânsito informaram que não há previsão para a reabertura da pista no sentido Confins.