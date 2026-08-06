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Caso Gustavo: Polícia pede prisão de pai e madrasta após laudo

O inquérito foi instaurado na terça-feira (4), e a defesa do casal informou que não irá se manifestar até ter acesso aos autos

Por Redação ContilNet
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Caso Gustavo: Polícia pede prisão de pai e madrasta após laudo
Caso aconteceu em Palmas/Foto: Reprodução

O pai e a madrasta de Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, foram alvo de um pedido de prisão preventiva protocolado pela Polícia Civil do Tocantins nesta quarta-feira (5). A solicitação foi encaminhada à Justiça após o laudo do IML apontar que a criança morreu em decorrência de múltiplas agressões e violência sexual. O menino foi encontrado morto na casa do casal, em Palmas, na última segunda-feira (3).

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Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o pai procurou a Polícia Civil horas após encontrar o filho sem vida, alegando que demorou a registrar a ocorrência por estar abalado emocionalmente.

O caso ganhou novos desdobramentos após a divulgação de um vídeo gravado no fim de semana da morte, no qual Gustavo afirma à mãe que não queria ir para a casa do pai porque “ele me bate”. De acordo com a defesa da mãe, Sabrina da Silva Feitosa, ela já havia relatado que o filho retornava machucado das visitas, mas temia denunciar o ex-companheiro por causa de supostas ameaças. O menino foi sepultado na terça-feira (4), sob forte comoção, e familiares cobram justiça e esclarecimentos sobre o crime.

O inquérito foi instaurado na terça-feira (4), e a defesa do casal informou que não irá se manifestar até ter acesso aos autos. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também anunciou a suspensão cautelar temporária da inscrição profissional do pai, que atua como advogado.

Fonte: G1/Reprodução Midia Ninja

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