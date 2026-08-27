Primas desaparecidas são encontradas mortas e enterradas em mata

Reprodução/GMC Online

Os corpos de duas primas que estavam desaparecidas desde abril foram encontrados enterrados em uma cova rasa em uma área de mata no noroeste do Paraná. Nesta quinta-feira (27), a Polícia Civil confirmou que os restos mortais são de Letycia Garcia Mendes e Stella Dalva Melegari Almeida.

Os corpos foram localizados na sexta-feira (21), após a polícia avançar nas investigações sobre o desaparecimento das jovens. Exames periciais confirmaram as identidades das vítimas, enquanto a análise do local apontou indícios de morte violenta.

A causa e a dinâmica das mortes ainda não foram esclarecidas. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), exames médico-legais complementares serão realizados para determinar como as primas foram mortas.

Corpos foram encontrados após prisão de suspeito

A localização das vítimas ocorreu pouco depois de uma operação da PCPR contra dois homens investigados pelo desaparecimento.

Um deles, Clayton Antonio da Silva, de 39 anos, morreu durante uma ação policial após tentar fugir e fazer uma família refém em Mandaguari. O outro suspeito foi preso em Umuarama, também no noroeste do estado.

Segundo a investigação, o homem preso teria confessado o crime e informado aos policiais onde as primas estavam enterradas. Inicialmente, ele indicou uma área de mata em Cianorte.

Com a informação, equipes policiais realizaram buscas no local e encontraram os corpos das duas mulheres em uma cova rasa.

Desaparecimento

Letycia e Stella desapareceram na madrugada de 21 de abril, depois de serem vistas em uma boate de Paranavaí acompanhadas de Clayton.

De acordo com a investigação, as primas haviam saído de Cianorte com o suspeito em uma caminhonete preta. O veículo foi registrado por câmeras de segurança em Jussara, município localizado a cerca de 18 quilômetros de distância.

A polícia aponta que Clayton retornou sozinho a Cianorte entre os dias 22 e 23 de abril. Ele estava sem a caminhonete e sem o celular e, posteriormente, deixou novamente a cidade, desta vez em uma motocicleta.

A Justiça havia decretado a prisão temporária do suspeito, e a PCPR passou a realizar buscas para localizá-lo.

Clayton acabou sendo encontrado após roubar um veículo em Mandaguari. A Polícia Rodoviária Federal rastreou o carro e acionou a Polícia Civil. Durante a abordagem, ele tentou fugir e fez uma família refém. O suspeito foi morto pelos policiais.

A investigação continua para esclarecer a motivação, a dinâmica e a responsabilidade pelas mortes das duas primas.

Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles