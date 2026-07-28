Colisão entre bicicleta e motocicleta deixa ciclista com fratura exposta em Rio Branco

Vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Pronto-Socorro com lesão grave na perna após acidente na capital

Equipe do Samu realizou o atendimento no local e encaminhou o paciente ao hospital/ Foto: ContilNet

O ciclista José Francisco Batista do Nascimento, de 55 anos, ficou gravemente ferido após se envolver em uma colisão com uma motocicleta na noite desta segunda-feira (27), no cruzamento do Ramal do Herculano com a Rua Vereadora Maria Antônia, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações repassadas pela própria vítima, José Francisco trafegava de bicicleta pela Rua Vereadora Maria Antônia quando, ao chegar ao cruzamento com o Ramal do Herculano, foi atingido por uma motocicleta Honda CG Titan 125, de cor preta, que seguia pelo ramal. Com o forte impacto, o ciclista foi arremessado ao solo.

José Francisco sofreu uma fratura exposta no tornozelo esquerdo, além de um corte na região do supercílio esquerdo e diversas escoriações pelo corpo. Após acidente o motociclista permaneceu no local e sofreu apenas escoriações.

Populares que presenciaram o acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos, realizaram os procedimentos de imobilização da vítima e a encaminharam ao pronto-socorro de Rio Branco. Apesar da gravidade dos ferimentos, o ciclista foi levado ao hospital com quadro clínico estável.

Uma equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) foi acionada para atender a ocorrência. Os militares isolaram a área para a realização da perícia e, após a conclusão dos procedimentos de praxe, a motocicleta e a bicicleta foram liberadas.