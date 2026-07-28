28/07/2026
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Colisão entre bicicleta e motocicleta deixa ciclista com fratura exposta em Rio Branco

Vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Pronto-Socorro com lesão grave na perna após acidente na capital

Por Ithamar Souza, ContilNet 28/07/2026 às 05:14
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Colisão entre bicicleta e motocicleta deixa ciclista com fratura exposta em Rio Branco
Equipe do Samu realizou o atendimento no local e encaminhou o paciente ao hospital/ Foto: ContilNet

O ciclista José Francisco Batista do Nascimento, de 55 anos, ficou gravemente ferido após se envolver em uma colisão com uma motocicleta na noite desta segunda-feira (27), no cruzamento do Ramal do Herculano com a Rua Vereadora Maria Antônia, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

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Segundo informações repassadas pela própria vítima, José Francisco trafegava de bicicleta pela Rua Vereadora Maria Antônia quando, ao chegar ao cruzamento com o Ramal do Herculano, foi atingido por uma motocicleta Honda CG Titan 125, de cor preta, que seguia pelo ramal. Com o forte impacto, o ciclista foi arremessado ao solo.

José Francisco sofreu uma fratura exposta no tornozelo esquerdo, além de um corte na região do supercílio esquerdo e diversas escoriações pelo corpo. Após acidente o motociclista permaneceu no local e sofreu apenas escoriações.

Vítima sofreu lesão grave na perna e recebeu os primeiros procedimentos na pista/ Foto: ContilNet

Populares que presenciaram o acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos, realizaram os procedimentos de imobilização da vítima e a encaminharam ao pronto-socorro de Rio Branco. Apesar da gravidade dos ferimentos, o ciclista foi levado ao hospital com quadro clínico estável.

Uma equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) foi acionada para atender a ocorrência. Os militares isolaram a área para a realização da perícia e, após a conclusão dos procedimentos de praxe, a motocicleta e a bicicleta foram liberadas.

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