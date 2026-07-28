Dois adolescentes ficam feridos após capotamento de automóvel na BR-364

Um dos jovens feridos no acidente é investigado por envolvimento no furto de um carro em Frutal

Causas do capotamento do Chevrolet Joy serão apuradas pela polícia/ Foto: Reprodução

Um capotamento registrado na tarde de domingo (26/7) na rodovia BR-364 deixou quatro pessoas feridas no estado de Minas Gerais. Entre as vítimas estão dois adolescentes, de 13 e 15 anos, que viajavam no banco traseiro sem o uso do cinto de segurança e sofreram as lesões mais severas.

De acordo com o registro da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o veículo envolvido no acidente foi um Chevrolet Joy. Quando as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, os quatro ocupantes já se encontravam fora do automóvel.

O motorista e o passageiro do banco dianteiro utilizavam o cinto de segurança no momento do capotamento e apresentaram apenas ferimentos leves.

Já os dois adolescentes que ocupavam a parte traseira do veículo viajavam sem o equipamento obrigatório. O jovem de 13 anos sofreu escoriações na região do pescoço, próximo à coluna cervical. O outro adolescente, de 15 anos, apresentou escoriações nas costas, nos braços e queixava-se de dores na cabeça.

Ambos receberam os primeiros socorros no local, foram imobilizados segundo os protocolos das equipes de emergência e encaminhados a uma unidade hospitalar da região.

Durante o atendimento da ocorrência, os militares identificaram que um dos adolescentes feridos é investigado por participação no furto de um Volkswagen Gol ocorrido no início da semana. Na ocasião, o veículo furtado foi localizado batido em uma rua do município de Frutal (MG), com o jovem apontado como responsável por retirar a bateria do automóvel.

A PMMG ressaltou que o furto do Volkswagen Gol não possui qualquer relação com o capotamento registrado na BR-364, tratando-se de fatos distintos. As causas e circunstâncias do acidente com o Chevrolet Joy serão apuradas pelas autoridades competentes.