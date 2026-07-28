Denúncia leva PM a ponto de tráfico e dupla é presa na Baixada

Material foi encontrado dentro do imóvel/Foto: ContilNet

Uma denúncia anônima levou policiais da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar à prisão de dois jovens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (28), em uma residência localizada na Rua João Amâncio, no bairro Boa Vista, em Rio Branco. Foram presos Igor da Silva Abreu, de 20 anos, e Pedro da Costa Silva, de 18 anos.

De acordo com a Polícia Militar, as informações repassadas à equipe indicavam que um usuário de entorpecentes estaria sendo ameaçado de morte por traficantes após acumular uma dívida de aproximadamente R$ 250. A denúncia também apontava que o imóvel funcionava como um ponto de comercialização de drogas durante praticamente todo o dia, sendo administrado pelos dois suspeitos.

As informações recebidas coincidiam com outras denúncias registradas anteriormente no Centro de Operações Policiais Militares (COPOM), além de o endereço já ser conhecido pelas forças de segurança por ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Ao chegarem ao imóvel, os policiais realizaram uma aproximação a pé e perceberam que portas e janelas estavam abertas. Ainda do lado de fora, os militares sentiram um forte odor de skunk vindo da residência. Pela janela, foi possível visualizar diversas porções de drogas espalhadas sobre uma cama, além dos dois suspeitos no interior da casa.

A equipe então chamou os ocupantes do imóvel e foi atendida por Igor da Silva Abreu, que confirmou a existência dos entorpecentes e informou que não havia armas na residência. Durante as buscas, os policiais localizaram Pedro da Costa Silva e apreenderam 16 porções de skunk, 15 porções de crack, oito porções de cocaína, R$ 223 em dinheiro, uma máquina de cartão, dois aparelhos celulares, duas facas, sacos plásticos utilizados para embalar drogas e duas carteiras de visitante do sistema prisional pertencentes a uma mulher.

Diante do flagrante, Igor e Pedro receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), juntamente com todo o material apreendido, onde ficaram à disposição da Polícia Civil para a adoção das medidas legais.