Homem foi encaminhado à delegacia/Foto: ContilNet

A Força Tática do 3º Batalhão da Polícia Militar prendeu, na tarde desta terça-feira (28), Francisco F.E.A.L., de 36 anos, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. A abordagem ocorreu na Travessa Perdis, no bairro Chico Mendes, em Rio Branco.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe da Força Tática 2 realizava patrulhamento ostensivo na região quando avistou F.E.A.L. em frente à residência onde mora. Os policiais decidiram abordá-lo e, durante a consulta aos sistemas de segurança pública, constataram que havia uma ordem de prisão preventiva em aberto contra ele.

O mandado havia sido expedido pela 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rio Branco. Após a confirmação da ordem judicial, os militares comunicaram o suspeito sobre a decisão e efetuaram a prisão.

Em seguida, F.E.A.L. foi conduzido à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), onde foi apresentado à autoridade policial e permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento das determinações judiciais