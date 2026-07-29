Discussão durante bebedeira termina com homem ferido a pauladas

Homem foi levado ao pronto-socorro/Foto: ContilNet

J.O.P., de 39 anos, foi brutalmente agredido no fim da tarde desta quarta-feira (29), após uma discussão durante uma bebedeira na Rua Severino, no bairro Wanderley Dantas, na região alta de Rio Branco. A vítima sofreu diversos ferimentos e precisou ser encaminhada ao Pronto-Socorro da capital.

De acordo com informações de testemunhas, J.O.P. participava de uma confraternização regada a bebidas alcoólicas quando um desentendimento entre os presentes evoluiu para violência. Durante a confusão, um dos envolvidos, que ainda não foi identificado, se apoderou de um pedaço de madeira e desferiu vários golpes contra a vítima, fugindo em seguida.

Moradores da região acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local, onde os socorristas realizaram os primeiros atendimentos, estabilizaram J.O.P. e o conduziram ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Na unidade hospitalar, a vítima foi avaliada pela equipe de Ortopedia. Os médicos constataram hematomas na região das costelas, suspeita de fratura no nariz e intensas dores no arco costal. J.O.P. deverá passar por exames de imagem para confirmar a gravidade das lesões. Apesar dos ferimentos, seu estado de saúde é considerado estável.

Até a conclusão desta reportagem, a Polícia Militar não havia sido acionada para registrar a ocorrência. O agressor não foi identificado e ninguém havia sido preso pelo crime.