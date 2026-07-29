Dois homens morreram na tarde desta quarta-feira (29), em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, após uma suposta tentativa de assalto a uma loja da Vivo, localizada na região central da cidade.
As primeiras informações apontam que os suspeitos teriam entrado no estabelecimento para cometer o crime, quando houve uma troca de tiros. Ambos foram baleados e morreram ainda no local.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área para o trabalho da perícia e o início das investigações. Até o momento, as identidades dos mortos não foram divulgadas oficialmente.
As circunstâncias da troca de tiros, incluindo quem efetuou os disparos, ainda serão apuradas pelas autoridades.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
Matéria em atualização
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