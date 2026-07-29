As primeiras informações apontam que os suspeitos teriam entrado no estabelecimento para cometer o crime

Caso aconteceu em Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

Dois homens morreram na tarde desta quarta-feira (29), em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, após uma suposta tentativa de assalto a uma loja da Vivo, localizada na região central da cidade.

As primeiras informações apontam que os suspeitos teriam entrado no estabelecimento para cometer o crime, quando houve uma troca de tiros. Ambos foram baleados e morreram ainda no local.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área para o trabalho da perícia e o início das investigações. Até o momento, as identidades dos mortos não foram divulgadas oficialmente.

As circunstâncias da troca de tiros, incluindo quem efetuou os disparos, ainda serão apuradas pelas autoridades.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Matéria em atualização