Dupla é presa após roubar brincos de mulher morta em enchente

Homens foram flagrados retirando joias do corpo de uma vítima após uma enchente histórica no Nepal

Polícia mostra a ação de bandidos contra cadáver de mulher após tragédia no Nepal — Foto: Reprodução/X(NepalPoliceHQ)

Enquanto equipes ainda buscavam vítimas da enchente que devastou uma região na fronteira entre o Nepal e o Tibete, dois homens foram flagrados retirando os brincos do corpo de uma mulher morta pela correnteza. O vídeo da ação repercutiu nas redes sociais e levou a polícia a localizar e prender a dupla.

Madan Gurung, de 25 anos, e Umesh Chaudhary, de 38, foram presos na quinta-feira (27), em uma rodoviária na cidade de Bharatpur. A prisão ocorreu após uma testemunha compartilhar as imagens do crime nas redes sociais.

Segundo as autoridades, a mulher havia sido arrastada pelo rio Narayani durante a enchente registrada na quarta-feira (26). Imagens divulgadas pela polícia mostram os dois homens utilizando troncos de madeira para puxar o corpo até a margem. Em seguida, Gurung retira os brincos da vítima.

A enchente atingiu a região de forma repentina e histórica. As autoridades investigam a possibilidade de o desastre ter sido provocado pelo colapso de uma geleira.

No Nepal, pelo menos 547 pessoas morreram, enquanto outras 460 ficaram feridas e 977 permanecem desaparecidas. Na região do Tibete, controlada pela China, foram confirmadas três mortes e 558 pessoas continuam desaparecidas.

O chefe de polícia de Chitwan, Rameshwar Paudel, afirmou que crimes contra vítimas da tragédia não serão tolerados, segundo o veículo nepalês Khabarhub.

A prisão ocorreu em meio às operações de resgate e identificação das vítimas, enquanto autoridades continuam trabalhando para localizar desaparecidos e lidar com os impactos da enchente.

Conteúdo Original / Fonte: Extra