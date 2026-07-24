A ação faz parte das operações de rotina desenvolvidas pelas forças de segurança | Foto: Ascom

Um homem que estava foragido da Justiça há aproximadamente quatro anos foi preso na noite desta quinta-feira (23), durante uma operação integrada entre a Patrulha Comunitária Rural do 8º Batalhão da Polícia Militar e agentes do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), no município de Sena Madureira.

A abordagem ocorreu no ramal do Mucuripe, quando as equipes policiais interceptaram um veículo e realizaram a identificação dos ocupantes. Durante a consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que havia dois mandados de prisão em aberto contra um dos abordados.

De acordo com as autoridades, um dos mandados está relacionado à participação em organização criminosa, enquanto o outro foi expedido após o acusado romper a tornozeleira eletrônica e descumprir determinações judiciais.

A ação faz parte das operações de rotina desenvolvidas pelas forças de segurança nas estradas e ramais de Sena Madureira e Manoel Urbano. O trabalho integrado tem como objetivo intensificar o combate ao tráfico de drogas, retirar armas ilegais de circulação e recuperar veículos com registro de furto ou roubo.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Unidade de Segurança Pública (USP) de Sena Madureira, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet