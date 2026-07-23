Acidente ocorreu em cruzamento da cidade/Foto: R. Costa

Um acidente registrado na tarde desta quinta-feira (23) deixou um idoso de 72 anos ferido em Sena Madureira. O caso ocorreu no encontro das avenidas Guanabara e Avelino Chaves e mobilizou familiares, populares e equipes da Polícia Militar.

De acordo com informações repassadas por parentes da vítima, o homem foi atingido por um carro utilizado para transporte por aplicativo. Com a força do impacto, ele sofreu fraturas em um braço e em uma das pernas, além de apresentar sangramento na região do ouvido. Após receber atendimento inicial, o idoso foi levado para uma unidade de saúde do município.

A Polícia Militar esteve presente para registrar a ocorrência e controlar a situação no local. O caso também reacendeu o debate sobre a falta de perícia técnica em Sena Madureira, uma vez que o município não dispõe de profissionais especializados para realizar levantamentos em acidentes de trânsito.

Abalados com o ocorrido, familiares pedem uma fiscalização mais rigorosa nas ruas da cidade, especialmente em pontos considerados críticos, além da implantação de um serviço de perícia no município para auxiliar na apuração de casos semelhantes.