Após ser preso, N.A.S. foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia. — Foto: Reprodução

N.A.S., de 27 anos, conhecido pelo apelido de “Hungria”, foi preso na manhã desta quarta-feira (22), durante uma ação integrada da Polícia Civil e do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), no município de Epitaciolândia, no Alto Acre. O homem era considerado foragido da Justiça e havia sido condenado pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu no bairro Glória, após um trabalho de investigação e levantamento de informações realizado pelas equipes policiais. Os agentes conseguiram localizar o condenado e cumprir o mandado de prisão sem que houvesse resistência.

O mandado havia sido expedido pela Vara Única da Comarca de Epitaciolândia, em janeiro de 2025, após o trânsito em julgado da condenação por tráfico de drogas.

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Após ser preso, N.A.S. foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, onde foram realizados os procedimentos de praxe. Em seguida, ele foi colocado à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena determinada pela Justiça.

A Polícia Civil destacou que o cumprimento de mandados de prisão é uma importante ferramenta no combate à criminalidade, contribuindo para retirar foragidos de circulação e fortalecer a segurança pública. A instituição também reafirmou o compromisso de atuar de forma integrada com as demais forças de segurança no enfrentamento ao crime e na preservação da ordem pública