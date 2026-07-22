Três suspeitos são detidos após furto de tijolos em igreja no Acre

Militares iniciaram diligências após receberem denúncias sobre o desaparecimento dos tijolos

Após a abordagem, os três foram levados para a Delegacia de Polícia Civil. — Foto: Reprodução

Três homens foram conduzidos pela Polícia Militar na última segunda-feira (20), em Sena Madureira, suspeitos de envolvimento no furto de materiais de construção pertencentes a uma igreja localizada na rua Quintino Bocaiúva.

De acordo com informações do 8º Batalhão da Polícia Militar, os militares iniciaram diligências após receberem denúncias sobre o desaparecimento dos tijolos. Durante as buscas, os suspeitos foram encontrados ainda com o material, o que confirmou a ocorrência.

Após a abordagem, os três foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceram à disposição da Justiça para a adoção das medidas legais cabíveis.

A rápida resposta da Polícia Militar foi fundamental para recuperar os objetos subtraídos e evitar maiores prejuízos à instituição religiosa. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.