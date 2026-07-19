Funcionário de Prefeitura do interior do Acre é preso após agredir esposa na frente dos filhos

Servidor municipal de 38 anos tentou se esconder embaixo da cama para escapar da PM

Homem apresentou forte odor de álcool e sinais de embriaguez no momento da prisão/ Foto: ContilNet

O mecânico de máquinas da Prefeitura de Sena Madureira, Antônio Souza de Paiva, de 38 anos, foi preso em flagrante na noite deste sábado (18), acusado de agredir a esposa durante um episódio de violência doméstica no bairro Vitória, em Sena Madureira.

De acordo com a Polícia Civil do Acre, a vítima sofreu escoriações na articulação do braço esquerdo, um corte no joelho esquerdo e reclamava de intensas dores na cabeça provocadas pelos socos desferidos pelo companheiro. Ela ainda relatou aos policiais que toda a agressão aconteceu na presença dos dois filhos menores do casal.

Inicialmente, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, mas o suspeito não foi localizado. Segundo as informações, Antônio havia se escondido embaixo de uma cama, conseguindo escapar da abordagem naquele momento.

Na sequência, investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira deram continuidade às buscas e encontraram o acusado deitado em sua cama. Conforme os policiais, ele apresentava forte odor de bebida alcoólica e sinais evidentes de embriaguez.

Após receber voz de prisão, Antônio Souza de Paiva foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado Rêmullo Diniz lavrou o Auto de Prisão em Flagrante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

O servidor municipal permanece preso à disposição da Justiça e deverá ser submetido à audiência de custódia na próxima segunda-feira (20).