Grupo é preso após série de roubos e perseguição pela BR-364 até Rio Branco

Ainda segundo a polícia, os criminosos obrigaram o taxista a seguir viagem até Sena Madureira

Polícia apreendeu arma de fogo, munições, facão e materiais durante a abordagem /Foto cedida

Quatro adultos foram presos e um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde desta sexta-feira (18), após uma operação conjunta das forças de segurança que acompanhou o deslocamento de um grupo suspeito de participar de uma sequência de roubos entre Tarauacá, Sena Madureira e Rio Branco. A abordagem ocorreu na BR-364, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Rio Branco.

De acordo com as informações repassadas pela polícia, os suspeitos teriam iniciado a ação em Tarauacá, onde contrataram um taxista para uma suposta corrida. Durante o deslocamento, a vítima teria sido surpreendida e ameaçada com uma arma de fogo e um facão.

Ainda segundo a polícia, os criminosos obrigaram o taxista a seguir viagem até Sena Madureira. Já no município, a vítima teria sido forçada a sacar mais de R$ 2 mil em um caixa localizado próximo a um posto de combustíveis.

Após o saque, o grupo também é apontado como suspeito de participar de outro roubo. Dessa vez, a vítima seria um policial penal, que teria sido abordado e teve uma bolsa levada pelos criminosos.

Com o avanço das ocorrências, as forças de segurança passaram a compartilhar informações sobre o deslocamento dos suspeitos. Equipes do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), de Sena Madureira, da Polícia Penal e da Força Tática do 1º Batalhão, em Rio Branco, atuaram na ocorrência.

O cerco terminou na BR-364, próximo ao Aeroporto Internacional de Rio Branco, onde o veículo utilizado pelos suspeitos foi interceptado pelos policiais.

Durante a abordagem, foram encontrados R$ 2.647 em espécie, uma arma de fogo, duas munições, um facão e materiais que, conforme a polícia, poderiam ser utilizados em arrombamentos.

Ao todo, foram detidos quatro adultos dois de 18 anos e dois de 19 anos e apreendido um adolescente de 16 anos.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), em Rio Branco, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

A participação de cada suspeito nos roubos investigados deverá ser individualizada durante a investigação policial.