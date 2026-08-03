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Homem é baleado por armadilha de caça em cidade do Acre; saiba mais

Circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Homem é baleado por armadilha de caça em cidade do Acre; saiba mais
Estado de saúde do homem também não foi informado oficialmente. — Foto: Reprodução

Um acidente envolvendo uma armadilha de caça deixou um homem ferido na zona rural de Sena Madureira, neste domingo (2). O caso aconteceu na região do Alto Rio Macauã, onde a vítima acabou sendo atingida por um disparo na perna.

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De acordo com informações repassadas à reportagem por uma fonte ligada à vítima, moradores da comunidade prestaram os primeiros socorros e conseguiram retirá-lo da área de mata. Em seguida, ele foi transportado até Sena Madureira para receber atendimento médico.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. Até o momento, não há confirmação sobre como a armadilha foi acionada nem se ela havia sido instalada pela própria vítima ou por outra pessoa.

O estado de saúde do homem também não foi informado oficialmente. O caso deverá ser investigado para esclarecer todos os detalhes do ocorrido. A reportagem acompanha a situação e divulgará novas informações assim que houver confirmação oficial.

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