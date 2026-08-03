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Acidente entre motocicleta e bicicleta elétrica é registrado em cidade do Acre

Trânsito na via ficou parcialmente interrompido por alguns minutos

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Acidente entre motocicleta e bicicleta elétrica é registrado em cidade do Acre
Apesar do susto, ninguém sofreu ferimentos graves. — Foto: Reprodução

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta elétrica foi registrado no final da manhã desta segunda-feira (3), na rua de acesso ao Campus do Ifac, em Sena Madureira. Um vídeo obtido pela redação mostra um popular falando sobre o ocorrido.

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Com o impacto da colisão, o trânsito na via ficou parcialmente interrompido por alguns minutos, exigindo atenção redobrada dos motoristas e motociclistas que passavam pelo local.

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Equipes de atendimento foram acionadas para prestar socorro aos envolvidos. Apesar do susto, ninguém sofreu ferimentos graves.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital João Câncio Fernandes, onde passaram por avaliação médica e receberam os atendimentos necessários. As circunstâncias do acidente não haviam sido esclarecidas até o fechamento desta matéria.

VÍDEO:

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