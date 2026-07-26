Homem é esfaqueado e acaba preso ao dar entrada no hospital de Rio Branco

Vítima de golpe no peito durante discussão em via pública tinha mandado de prisão em aberto por organização criminosa;

Checagem no sistema policial revelou ordem de prisão por organização criminosa contra o ferido/ Foto: Reprodução

Um homem de 52 anos foi atingido por um golpe de faca no peito durante uma discussão na tarde deste domingo (26), na Travessa Outono, nas proximidades da Caixa D’Água Metálica, no bairro 6 de Agosto, Segundo Distrito da capital. Ao receber atendimento médico, a Polícia Militar constatou que a vítima possuía uma ordem de prisão em aberto e providenciou sua custódia.

De acordo com o registro da Polícia Militar, Roney de Oliveira Gondim esteve no local para entregar cocos a moradores em situação de rua que frequentam a área e passou a consumir bebidas alcoólicas com o grupo. Durante a reunião, ele se envolveu em um desentendimento com um homem identificado pelo apelido de “Doquinha”.

Na evolução do conflito, a vítima retirou um cinto e desferiu dois golpes contra o suspeito, que reagiu utilizando uma faca e atingiu Gondim no lado direito do tórax. Mesmo ferido, o homem caminhou até um estabelecimento comercial na Rua Seis de Agosto para pedir auxílio a conhecidos.

Uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde seu quadro clínico foi avaliado como estável.

Durante a verificação dos dados no sistema policial, a guarnição do 2º Batalhão da PM identificou o mandado de prisão contra Gondim pelo crime de organização criminosa. Ele permanecerá sob custódia até receber alta hospitalar, momento em que será conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Policiais militares realizaram buscas na região do Segundo Distrito, mas não localizaram o autor da facada. O caso foi registrado preliminarmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) e o inquérito ficará a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).