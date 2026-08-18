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Homem é preso após importunar mulher e fugir da polícia

Após receber a denúncia, os investigadores realizaram buscas e localizaram o suspeito

Por José Halif, ContilNet
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Durante a perseguição, o suspeito caiu e sofreu escoriações no rosto, nas mãos e no tórax
Durante a perseguição, o suspeito caiu e sofreu escoriações no rosto, nas mãos e no tórax | Foto: Ascom

Um homem de 27 anos, identificado pelas iniciais F.G.B.S., foi preso na manhã desta segunda-feira (17), em Cruzeiro do Sul, após uma ocorrência envolvendo uma denúncia de importunação e resistência durante uma abordagem da Polícia Civil.

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Segundo o registro policial, uma mulher procurou investigadores do Nepatri e relatou que vinha sendo incomodada pelo suspeito. Ela também apresentou uma fotografia que, conforme seu relato, mostraria o homem em sua banca, onde estaria atrapalhando o trabalho e causando transtornos aos clientes.

Após receber a denúncia, os investigadores realizaram buscas e localizaram o suspeito nas proximidades do endereço informado. Ainda de acordo com a polícia, os agentes deram ordem para que ele parasse, mas o homem teria desobedecido e fugido a pé.

Durante a perseguição, o suspeito caiu e sofreu escoriações no rosto, nas mãos e no tórax. Depois de ser alcançado, teria resistido à prisão, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas, conforme o relato dos policiais.

Ainda segundo a ocorrência, o homem apresentava sinais de estar sob efeito de alguma substância e precisou ser carregado até o compartimento da viatura. F.G.B.S. foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil, onde o caso foi apresentado para os procedimentos legais cabíveis.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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