De acordo com o relato, o suspeito ofereceu uma carona de motocicleta

O caso segue sob investigação das autoridades competentes | Foto: Reprodução

A Polícia Militar prendeu um jovem de 21 anos em Mâncio Lima, no interior do Acre, após uma denúncia de abuso sexual envolvendo sua prima, uma menina de 11 anos. Depois da ocorrência, a criança recebeu atendimento médico e foi encaminhada para acompanhamento especializado.

Segundo as informações da ocorrência, a mãe da menina percebeu que a filha estava muito abalada quando voltou para casa. Ela também notou manchas de sangue nas roupas da criança, que contou ter sido abordada pelo primo enquanto seguia para encontrar a mãe.

De acordo com o relato, o suspeito ofereceu uma carona de motocicleta, afirmando que levaria a menina até o destino. No caminho, porém, ele desviou para uma área de mata e a forçou a manter contato físico contra a vontade dela. Em seguida, retornou à cidade e deixou a criança em casa.

Após receber a denúncia, equipes da Polícia Militar iniciaram buscas e localizaram o suspeito no Ramal do Viola. Conforme a corporação, ele confessou o ocorrido durante a abordagem e foi preso em flagrante. Depois disso, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação do caso.

A vítima foi levada pela mãe ao Hospital Dr. Abel Pinheiro, acompanhada por representantes do Conselho Tutelar. Na sequência, ela foi transferida para a Maternidade de Cruzeiro do Sul, onde recebeu atendimento especializado.

O caso segue sob investigação das autoridades competentes.