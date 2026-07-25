Homem em situação de rua morre após passar mal em Rio Branco

Ainda segundo relatos, a vítima informou que sentia fortes dores no peito e na cabeça

Uma ambulância de suporte avançado foi enviada para a ocorrência. — Foto: Reprodução

Um homem em situação de rua, identificado apenas como Matheuzinho, morreu na tarde deste sábado (25), após sofrer um mal súbito na Rua Leblon, em frente a uma lanchonete no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, Matheuzinho estava nas proximidades do canal da Maternidade quando, supostamente, ateou fogo em uma área de vegetação. Logo depois, começou a se sentir mal e caminhou até a frente da lanchonete em busca de ajuda.

Ainda segundo relatos, a vítima informou que sentia fortes dores no peito e na cabeça. Pouco depois, caiu na calçada e perdeu a consciência. Pessoas que estavam no local tentaram prestar socorro, jogando água sobre o homem enquanto aguardavam a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma ambulância de suporte avançado foi enviada para a ocorrência, mas, ao chegar, a equipe médica apenas confirmou o óbito.

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Policiais militares do 1º Batalhão isolaram a área para o trabalho da perícia criminal. Durante os levantamentos iniciais, o perito não encontrou lesões ou indícios aparentes de violência, reforçando, de forma preliminar, a hipótese de morte por causa natural.

Após a conclusão da perícia, o corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos que irão apontar a causa da morte. O laudo pericial deve ser concluído em cerca de 30 dias.

O caso foi registrado e poderá ser acompanhado pela Polícia Civil, que aguardará o resultado dos exames para definir se haverá necessidade de instaurar investigação.