25/07/2026
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Homem em situação de rua morre após passar mal em Rio Branco

Ainda segundo relatos, a vítima informou que sentia fortes dores no peito e na cabeça

Por Ithamar Souza, ContilNet 25/07/2026 às 14:53
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Homem em situação de rua morre após passar mal em Rio Branco
Uma ambulância de suporte avançado foi enviada para a ocorrência. — Foto: Reprodução

Um homem em situação de rua, identificado apenas como Matheuzinho, morreu na tarde deste sábado (25), após sofrer um mal súbito na Rua Leblon, em frente a uma lanchonete no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.

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De acordo com informações de testemunhas, Matheuzinho estava nas proximidades do canal da Maternidade quando, supostamente, ateou fogo em uma área de vegetação. Logo depois, começou a se sentir mal e caminhou até a frente da lanchonete em busca de ajuda.

Ainda segundo relatos, a vítima informou que sentia fortes dores no peito e na cabeça. Pouco depois, caiu na calçada e perdeu a consciência. Pessoas que estavam no local tentaram prestar socorro, jogando água sobre o homem enquanto aguardavam a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma ambulância de suporte avançado foi enviada para a ocorrência, mas, ao chegar, a equipe médica apenas confirmou o óbito.

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Policiais militares do 1º Batalhão isolaram a área para o trabalho da perícia criminal. Durante os levantamentos iniciais, o perito não encontrou lesões ou indícios aparentes de violência, reforçando, de forma preliminar, a hipótese de morte por causa natural.

Após a conclusão da perícia, o corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos que irão apontar a causa da morte. O laudo pericial deve ser concluído em cerca de 30 dias.

O caso foi registrado e poderá ser acompanhado pela Polícia Civil, que aguardará o resultado dos exames para definir se haverá necessidade de instaurar investigação.

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