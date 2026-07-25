Jovem perde controle de motocicleta e bater em poste no interior do Acre

Um acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate no início da noite deste sábado (25), no bairro Eugênio Areal, em Sena Madureira. Um motociclista ficou ferido após sofrer uma queda e atingir um poste durante o trajeto.
Segundo informações preliminares, o condutor, cuja identidade ainda não foi confirmada, seguia pela via quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção. Testemunhas relataram que o impacto foi violento.
Com a colisão, o jovem caiu ao solo e ficou desacordado, causando preocupação entre moradores que presenciaram a cena. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e realizou os primeiros procedimentos ainda no local.
Após receber atendimento emergencial, a vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde, onde permanece sob avaliação médica. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do motociclista.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.