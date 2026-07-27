Homem reage a tentativa de assalto e é baleado na Transacreana

Homem reagiu e foi atingido por um disparo de arma de fogo na perna esquerda. — Foto: Reprodução

Um motociclista, identificado como R.S. da S., de 26 anos, foi vítima de uma tentativa de assalto e acabou baleado na perna esquerda durante a fuga, na manhã desta segunda-feira (27), no km 7 da Rodovia AC-90, conhecida como Transacreana, na zona rural de Rio Branco. Após dar entrada no Pronto-Socorro da capital, o homem chamou a atenção ao fazer gestos obscenos direcionados a membros da imprensa e a profissionais da saúde que estavam no local.

Segundo informações repassadas pela própria vítima, R. seguia em uma motocicleta Honda Titan vermelha quando foi abordado por dois criminosos ainda não identificados, que, armados, anunciaram o assalto e ordenaram que ele parasse o veículo.

Ao tentar escapar da ação criminosa, o homem reagiu e foi atingido por um disparo de arma de fogo na perna esquerda, na região da coxa. Mesmo ferido, conseguiu correr até a motocicleta, deixar o local e seguir em busca de ajuda. Durante o trajeto, acabou perdendo o controle da moto, caiu e sofreu diversas escoriações pelo corpo, mas conseguiu chegar a uma madeireira, onde pediu socorro.

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Funcionários da empresa acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico. Após receber os primeiros atendimentos e ser estabilizado pela equipe médica, Rafael foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco com quadro clínico considerado estável.

De acordo com as informações apuradas, policiais militares do 1º Batalhão não chegaram a ser acionados para atender a ocorrência no local da tentativa de assalto.

Já no Pronto-Socorro, o homem passou a fazer gestos obscenos, conhecidos popularmente como “cotoco”, em direção a integrantes da imprensa que acompanhavam a ocorrência e também a profissionais da unidade de saúde. Apesar da atitude, ele permaneceu recebendo atendimento médico.