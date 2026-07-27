27/07/2026
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Homem reage a tentativa de assalto e é baleado na Transacreana

Homem chegou ao PS fazendo gestos obscenos para imprensa

Por Ithamar Souza, ContilNet 27/07/2026 às 13:53
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Homem reage a tentativa de assalto e é baleado na Transacreana
Homem reagiu e foi atingido por um disparo de arma de fogo na perna esquerda. — Foto: Reprodução

Um motociclista, identificado como R.S. da S., de 26 anos, foi vítima de uma tentativa de assalto e acabou baleado na perna esquerda durante a fuga, na manhã desta segunda-feira (27), no km 7 da Rodovia AC-90, conhecida como Transacreana, na zona rural de Rio Branco. Após dar entrada no Pronto-Socorro da capital, o homem chamou a atenção ao fazer gestos obscenos direcionados a membros da imprensa e a profissionais da saúde que estavam no local.

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Segundo informações repassadas pela própria vítima, R. seguia em uma motocicleta Honda Titan vermelha quando foi abordado por dois criminosos ainda não identificados, que, armados, anunciaram o assalto e ordenaram que ele parasse o veículo.

Ao tentar escapar da ação criminosa, o homem reagiu e foi atingido por um disparo de arma de fogo na perna esquerda, na região da coxa. Mesmo ferido, conseguiu correr até a motocicleta, deixar o local e seguir em busca de ajuda. Durante o trajeto, acabou perdendo o controle da moto, caiu e sofreu diversas escoriações pelo corpo, mas conseguiu chegar a uma madeireira, onde pediu socorro.

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Funcionários da empresa acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico. Após receber os primeiros atendimentos e ser estabilizado pela equipe médica, Rafael foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco com quadro clínico considerado estável.

De acordo com as informações apuradas, policiais militares do 1º Batalhão não chegaram a ser acionados para atender a ocorrência no local da tentativa de assalto.

Já no Pronto-Socorro, o homem passou a fazer gestos obscenos, conhecidos popularmente como “cotoco”, em direção a integrantes da imprensa que acompanhavam a ocorrência e também a profissionais da unidade de saúde. Apesar da atitude, ele permaneceu recebendo atendimento médico.

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