Polícia apreende arma de fogo e prende suspeito dentro de residência em Rio Branco

Suspeito tentou esconder a arma atrás do sofá ao perceber a aproximação a pé dos policiais

Imóvel na Rua Maria de Jesus era monitorado pela PM devido à intensa movimentação de pessoas/ Foto: ContilNet

Rafael Gomes Brasil, de 32 anos, foi preso na noite deste domingo (26) por uma equipe da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar, após ser flagrado com uma arma de fogo do tipo garrucha, calibre 28, durante patrulhamento ostensivo no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu na Rua Maria de Jesus, Quadra 10C. A residência onde Rafael estava já era alvo de monitoramento por parte da equipe devido à intensa movimentação de pessoas observada em patrulhamentos anteriores, o que levantava suspeitas sobre a possível prática de atividades criminosas no local.

Na noite da ocorrência, os militares estacionaram a viatura a aproximadamente 50 metros do imóvel e seguiram a pé para preservar o fator surpresa. Ao se aproximarem, perceberam que o muro baixo e as grades permitiam ampla visualização da área frontal da casa. Com a porta e as janelas abertas, os policiais avistaram dois homens sentados em um sofá.

Ainda segundo a ocorrência, Rafael percebeu a aproximação da guarnição e tentou esconder uma garrucha calibre 28 atrás do sofá. Diante da situação de flagrante, os policiais determinaram que os ocupantes abrissem o portão. A ordem foi atendida pelo proprietário da residência, identificado como Alex, que autorizou a entrada da equipe.

Durante as buscas, os militares localizaram a arma carregada com um cartucho na câmara. Rafael assumiu ser o proprietário da garrucha e informou que a mantinha para proteção pessoal. Na revista pessoal e na vistoria do imóvel, nenhum outro material ilícito foi encontrado.

Diante dos fatos, Rafael Gomes Brasil recebeu voz de prisão pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no Estatuto do Desarmamento.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), juntamente com a arma de fogo e a munição apreendidas, onde ficou à disposição da autoridade policial para os procedimentos cabíveis.