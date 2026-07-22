A empresa encarregada das obras informou que irá realizar uma avaliação técnica para identificar o que provocou o incêndio | Foto: Leandro Matos

Um incidente registrado na manhã desta quarta-feira (22) chamou a atenção de quem trafegava pela BR-364, entre Sena Madureira e Manoel Urbano. Um caminhão empregado nos trabalhos de recuperação da rodovia foi tomado pelas chamas nas proximidades do km 23.

Testemunhas relataram que o veículo apresentou problemas momentos antes do incêndio. Em pouco tempo, o fogo se espalhou, formando uma intensa cortina de fumaça que podia ser vista a vários metros de distância.

Trabalhadores que atuam no trecho interromperam temporariamente as atividades para auxiliar no controle da situação até a chegada das equipes responsáveis. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. O condutor conseguiu abandonar o caminhão antes que as chamas atingissem toda a cabine.

A ocorrência também impactou o tráfego na região, exigindo a adoção do sistema de pare e siga até que a pista fosse desobstruída. Após a remoção do veículo e a limpeza do local, a circulação foi restabelecida.

A empresa encarregada das obras informou que irá realizar uma avaliação técnica para identificar o que provocou o incêndio. O caso aconteceu em um período de intensificação dos serviços de recuperação da BR-364, uma das principais vias de ligação do Acre.

As autoridades orientam os motoristas a manterem cautela ao passar por trechos em obras, respeitando a sinalização e reduzindo a velocidade para evitar novos incidentes.

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Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet