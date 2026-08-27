27/08/2026
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Incêndio destrói parte de residência e mobiliza Bombeiros no interior do Acre

Os bombeiros conseguiram controlar completamente o fogo

Por José Halif, ContilNetAtualizado
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Incêndio destrói parte de residência e mobiliza Bombeiros no interior do Acre
Uma equipe de Cruzeiro do Sul também foi deslocada para reforçar o atendimento | Foto: Cedida

Um incêndio atingiu uma residência na noite desta quarta-feira (25), em Rodrigues Alves, no interior do Acre. A ocorrência foi registrada por volta das 19h15 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar.

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Segundo o sargento Borges, o batalhão foi acionado após receber informações sobre o incêndio. Uma guarnição que atua na base de Rodrigues Alves já estava no local e havia iniciado o combate às chamas utilizando equipamentos destinados a ocorrências de incêndios.

Uma equipe de Cruzeiro do Sul também foi deslocada para reforçar o atendimento. De acordo com o militar, foi utilizada uma guarnição para auxiliar na travessia da balsa e agilizar a chegada dos bombeiros ao local. Quando a equipe chegou, o incêndio já estava parcialmente controlado pelos militares de Rodrigues Alves.

Com o reforço dos equipamentos e da equipe de Cruzeiro do Sul, os bombeiros conseguiram controlar completamente o fogo e evitar que as chamas e o calor atingissem residências vizinhas, que ainda estavam em situação de risco.

Não houve registro de pessoas feridas. Os bombeiros também não encontraram vítimas dentro da residência. Entre os prejuízos materiais foram relatadas perdas de itens como ventilador, cama e fogão, além de danos à estrutura do imóvel.

Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado o incêndio. As circunstâncias da ocorrência deverão ser esclarecidas posteriormente.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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