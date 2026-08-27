Acre está entre os estados onde mais lares têm cães, aponta IBGE

Pesquisa Nacional de Saúde mostra que 60% dos domicílios acreanos têm pelo menos um cachorro

Percentual acreano está 13,9 pontos percentuais acima da média nacional. — Foto: Reprodução

O Acre está entre os estados brasileiros com maior presença de cães nos domicílios, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2019, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No estado, 60% dos lares têm pelo menos um cachorro.

O percentual acreano está 13,9 pontos percentuais acima da média nacional, que é de 46,1%. Na prática, isso significa que a presença de cães nos domicílios do Acre é significativamente maior do que a registrada no país como um todo.

Com os 60%, o Acre aparece entre os estados com os maiores índices do país. O estado fica atrás de Rondônia (64,8%), Mato Grosso do Sul (61,5%) e Mato Grosso (61,2%), além de integrar o grupo de unidades federativas com percentual igual ou superior a 58%.

Outros estados também apresentam índices elevados, como Roraima (58,9%), Paraná e Rio Grande do Sul (58,7%) e Goiás (58,2%).

Na outra ponta, os menores percentuais foram registrados em Alagoas (34%), Pernambuco (34,2%) e Sergipe (34,7%).

Os dados fazem parte do levantamento do IBGE sobre a presença de animais de estimação nos domicílios brasileiros.