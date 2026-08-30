M.S deu entrada na unidade de saúde em estado estável e recebeu atendimento médico

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M.S, de 25 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada deste domingo (30), após tentar apartar uma briga generalizada durante uma bebedeira entre amigos na Rua Cupuaçu, no Parque do Sabiá, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, M.S participava de uma bebedeira com amigos em via pública quando teve início um desentendimento entre os envolvidos, que acabou evoluindo para uma briga generalizada.

Ao tentar separar a confusão, o jovem acabou sendo atingido por um golpe de faca na lateral do abdômen. A própria vítima informou aos policiais que não conseguiu identificar quem desferiu o golpe.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pelos amigos de M.S. No entanto, diante da suposta demora no atendimento, os próprios amigos colocaram a vítima em uma motocicleta e a levaram ao Pronto-Socorro de Rio Branco por meios próprios.

M.S deu entrada na unidade de saúde em estado estável e recebeu atendimento médico. Após ser avaliado, ele foi liberado, já que a perfuração não teria atingido regiões profundas do abdômen.

Policiais militares do 3º Batalhão estiveram no local, colheram informações sobre a ocorrência e realizaram buscas na região na tentativa de localizar o responsável pelo ataque, mas nenhum suspeito foi encontrado.

O caso será investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e deverá ser encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).