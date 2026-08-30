Os socorristas conseguiram retirar a criança e a levaram para uma área segura

Menina foi localizada sob escombroso/Foto: Reprodução

Uma menina de 6 anos, identificada como Manisha Magar, foi resgatada neste sábado (29/8) após passar cerca de 60 horas soterrada sob escombros arrastados pela avalanche de lama no Nepal.

As equipes de resgate abriram caminho manualmente entre as pedras, chapas metálicas e fragmentos de estrutura, até encontrarem o espaço em que a menina ficou presa.

Os socorristas conseguiram retirar a criança e a levaram para uma área segura. Após o resgato, ela foi atendida pela equipe de emergência, onde recebeu atendimentos e alimentação.

O número de m0rt0s após os deslizamentos e as enchentes que atingiram a região de fronteira entre o Nepal e a China chegou a 675, segundo atualização das autoridades de gestão de desastres divulgada neste sábado (29/8).

Países como Índia, China, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Sri Lanka e Bangladesh demonstraram interesse em enviar equipes de busca e salvamento ao Nepal, segundo o jornal Kathmandu Post.

No entanto, o governo nepalês afirmou que consegue conduzir as operações com equipes próprias neste momento.

Após sofrer pressão diplomática das nações com cidadãos desaparecidos após o desastre, na sexta-feira (28/8), o Ministério das Relações Exteriores, Shisir Khanal, informou que o Nepal precisa de apoio estrangeiro em áreas técnicas e especializadas, mas não considera necessária a presença de equipes internacionais de busca e salvamento em geral.

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Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles