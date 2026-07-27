Jovem teria sido morta porque ex não aceitou fim de relacionamento

Polícia Militar foi acionada para isolar a área, permitindo o trabalho da perícia criminal. — Foto: Reprodução

A jovem Reginaria Bandeira da Silva, de 22 anos, foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (27), em uma área de mata às margens da rodovia AC-10, no km 18, na zona rural de Rio Branco. O principal suspeito do crime, José Silva dos Santos, companheiro da vítima, confessou o assassinato à Polícia Civil e indicou o local onde havia ocultado o corpo.

Segundo informações da polícia, Reginaria estava desaparecida desde o último sábado (25), quando foi vista pela última vez na companhia de José Silva, com quem mantinha um relacionamento. A suspeita é de que o crime tenha sido motivado pela não aceitação do fim da relação.

Preocupados com o desaparecimento, familiares iniciaram uma intensa mobilização, espalhando cartazes e divulgando o caso nas redes sociais na tentativa de localizar a jovem. Após o registro da ocorrência, investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deram início às diligências e passaram a tratar o companheiro como principal suspeito.

Na manhã desta segunda-feira, os policiais localizaram José Silva, que confessou ter matado Reginaria e revelou o local onde havia deixado o corpo. A equipe se deslocou até a área indicada, às margens da AC-10, e confirmou a informação.

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A Polícia Militar foi acionada para isolar a área, permitindo o trabalho da perícia criminal e dos agentes do Instituto Médico Legal (IML). Após os procedimentos de praxe, o corpo foi removido para a sede do IML, em Rio Branco, onde passará por exames que deverão apontar a causa exata da morte.

De acordo com as primeiras análises periciais, não foram encontradas perfurações provocadas por arma de fogo ou arma branca. A principal hipótese é de que a vítima tenha sido morta por asfixia mecânica, possivelmente por estrangulamento, o que será confirmado pelo exame cadavérico.

Após confessar o crime, José Silva dos Santos recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde permanece à disposição da Justiça. O caso seguirá sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que apura as circunstâncias e a motivação do feminicídio.