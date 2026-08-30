Morador de Rio Branco relata segundo furto do ano com prejuízo de R$ 10 mil

Suspeito desligou a chave geral do imóvel para inativar o sistema de segurança na madrugada deste domingo

Suspeito desligou a chave geral do imóvel para inativar o sistema de segurança na madrugada deste domingo/ Foto: Cedida

Uma residência localizada na Rua Santa Lúcia, no bairro Jardim de Alah, em Rio Branco, foi alvo de furto durante a madrugada deste domingo (30). O criminoso utilizou uma estratégia técnica para burlar a segurança do imóvel: desligou a chave geral no padrão de energia da casa para inativar a cerca elétrica antes de invadir o local.

O proprietário do imóvel relatou que este é o segundo crime registrado no mesmo endereço no decorrer deste ano, com a repetição exata do modo de operação por parte do autor da invasão.

Segundo a vítima, a soma dos bens subtraídos nesta nova ocorrência gera um prejuízo financeiro estimado em cerca de R$ 10 mil.

A desativação do sistema de segurança mediante o corte do fornecimento de energia no padrão da calçada expõe uma vulnerabilidade utilizada pelo suspeito para ter acesso ao quintal e ao interior da casa sem acionar alarmes ou sofrer descargas elétricas.

O morador registrou a ocorrência junto às autoridades policiais para viabilizar as investigações. As equipes da Polícia Civil devem analisar a existência de câmeras de monitoramento na Rua Santa Lúcia e nas vias adjacentes para tentar identificar o suspeito da ação reiterada no bairro.