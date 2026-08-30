30/08/2026
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Motociclista morre após bater contra rotatória entre as BRs 364 e 317

Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado de uma pista para a outra. A gravidade dos ferimentos provocou a morte ainda no local

Por Ithamar Souza, ContilNetAtualizado
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Motociclista morre após bater contra rotatória entre as BRs 364 e 317
Corpo da vítima no local do acidente/Foto: ContilNet

Um motociclista ainda não identificado morreu na noite deste sábado (30) após sofrer um grave acidente no cruzamento das rodovias BR-364 e BR-317, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

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Segundo informações de populares, o homem trafegava pela BR-364, no sentido Porto Velho/Rio Branco, conduzindo uma motocicleta Honda Titan, de cor vermelha, placa QLY-2C09, quando teria perdido o controle do veículo e colidido contra a estrutura da rotatória que dá acesso à BR-317.

Local do acidente/Foto: ContilNet

Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado de uma pista para a outra. A gravidade dos ferimentos provocou a morte ainda no local.

Testemunhas relataram que o acidente teria ocorrido cerca de uma hora antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quando a equipe chegou ao local, os profissionais ainda realizaram os procedimentos de atendimento, mas constataram que a vítima já estava morta.

Motocicleta no local do acidente/Foto: ContilNet

Por se tratar de uma rodovia federal, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e esteve no local para realizar os procedimentos de segurança e isolamento da área, permitindo o trabalho da perícia criminal.

Após os procedimentos periciais, o corpo foi recolhido por agentes de necropsia e encaminhado à sede do Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, onde deverá passar por exames cadavéricos para identificação da vítima e confirmação das causas da morte.

A motocicleta foi removida por um serviço de guincho e encaminhada ao pátio da Polícia Rodoviária Federal.

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